Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі, який фінансується з приватних джерел. Будівельні бригади вже розпочали демонтаж частини східного крила резиденції для запланованого приміщення площею 8300 квадратних метрів.

Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News, видання The Guadrian.

Деталі

У понеділок на своїй сторінці у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що "у Білому домі розпочато роботи" з будівництва нового бального залу.

Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті запустив цей необхідний проект - без жодних витрат для американських платників податків! Бальний зал Білого дому фінансується з приватних джерел багатьма щедрими патріотами, великими американськими компаніями і, звичайно, вашим покірним слугою

- написав Трамп.

Зазначається, що будівельні бригади вже розпочали знесення частини східного крила Білого дому, щоб звільнити місце для запланованого бального залу.

За інформацією The Guardian, плани будівництва величезного бального залу вартістю 250 мільйонів доларів у Білому домі - одного з наймасштабніших проєктів за понад століття - з’явилися ще в липні.

Прессекретарка Керолайн Лівіт тоді заявила, що оновлене приміщення матиме площу 8300 квадратних метрів (90 тисяч квадратних футів) і зможе вмістити до 650 осіб. 

- йдеться у дописі видання.

Американські посадовці повідомили, що витрати на будівництво покриють сам Трамп та невказані спонсори.

Очікується, що будівництво завершать до кінця другого терміну Трампа - у січні 2029 року.

Раніше Трамп запевняв, що нова споруда не стане "перешкодою для нинішньої будівлі".

Це моє улюблене місце. Моє найулюбленіше. Я його обожнюю

- сказав Президент США.

Як пише видання, на початку місяця Трамп влаштував у Білому домі вечерю для спонсорів, які фінансують будівництво бального залу. Під час події він нібито відсунув завісу у Східній кімнаті, щоб показати гостям місце, де вже розпочалося будівництво. Трамп повідомив, що нове приміщення матиме куленепробивні вікна, зможе вміщувати до тисячі осіб і навіть приймати президентську інавгурацію.

"Якщо буде потрібно, ми їх знищимо" - Трамп про наслідки порушення ХАМАС перемир’я21.10.25, 01:18 • 1012 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Truth Social
Керолайн Левітт
благодійність
The Guardian
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки