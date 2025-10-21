Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News, видання The Guadrian.

У понеділок на своїй сторінці у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що "у Білому домі розпочато роботи" з будівництва нового бального залу.

Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті запустив цей необхідний проект - без жодних витрат для американських платників податків! Бальний зал Білого дому фінансується з приватних джерел багатьма щедрими патріотами, великими американськими компаніями і, звичайно, вашим покірним слугою