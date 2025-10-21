Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме, который финансируется из частных источников. Строительные бригады уже приступили к демонтажу части восточного крыла резиденции для запланированного помещения площадью 8300 квадратных метров.
Детали
Детали
В понедельник на своей странице в соцсети Truth Social Трамп заявил, что "в Белом доме начаты работы" по строительству нового бального зала.
Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец запустил этот необходимый проект - без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков! Бальный зал Белого дома финансируется из частных источников многими щедрыми патриотами, крупными американскими компаниями и, конечно, вашим покорным слугой
Отмечается, что строительные бригады уже приступили к сносу части восточного крыла Белого дома, чтобы освободить место для запланированного бального зала.
По информации The Guardian, планы строительства огромного бального зала стоимостью 250 миллионов долларов в Белом доме - одного из самых масштабных проектов за более чем столетие - появились еще в июле.
Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт тогда заявила, что обновленное помещение будет иметь площадь 8300 квадратных метров (90 тысяч квадратных футов) и сможет вместить до 650 человек.
Американские чиновники сообщили, что расходы на строительство покроют сам Трамп и неуказанные спонсоры.
Ожидается, что строительство завершат до конца второго срока Трампа - в январе 2029 года.
Ранее Трамп уверял, что новое сооружение не станет "препятствием для нынешнего здания".
Это мое любимое место. Мое самое любимое. Я его обожаю
Как пишет издание, в начале месяца Трамп устроил в Белом доме ужин для спонсоров, которые финансируют строительство бального зала. Во время мероприятия он якобы отодвинул занавес в Восточной комнате, чтобы показать гостям место, где уже началось строительство. Трамп сообщил, что новое помещение будет иметь пуленепробиваемые окна, сможет вмещать до тысячи человек и даже принимать президентскую инаугурацию.
