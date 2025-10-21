$41.730.10
"Если будет нужно, мы их уничтожим" - Трамп о последствиях нарушения ХАМАС перемирия

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем, предупреждая о серьезных последствиях в случае нарушения соглашения. США готовы принять быстрые и жесткие меры, если насилие в секторе Газа продолжится.

"Если будет нужно, мы их уничтожим" - Трамп о последствиях нарушения ХАМАС перемирия

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNNAssociated Press (AP).

Детали

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы дать ситуации "небольшой шанс", надеясь на уменьшение насилия. 

В то же время американский лидер предупредил, что если насилие в секторе Газа будет продолжаться, то США и союзники примут меры, чтобы "исправить ситуацию очень быстро и жестоко".  

Если будет нужно, мы их уничтожим, и они это знают

- сказал Трамп.

Президент США уточнил, что речь идет не о размещении американских войск, а о возможности вмешательства других стран, поддерживающих соглашение о прекращении огня.

Также по словам Трампа, другие страны уже предложили свою помощь.

"Некоторые страны звонили мне, когда увидели убийства, совершенные ХАМАС, и говорили, что хотели бы вмешаться и самостоятельно решить ситуацию", - отметил президент США.

Напомним

В воскресенье, 19 октября боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах, что спровоцировало авиаудары Армии обороны Израиля. США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Войска Израиля в ответ нанесли авиаудары по центральной части сектора Газа в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.  

Виткофф и зять Трампа прибыли в Израиль для усиления перемирия в Газе после серьезной вспышки конфликта20.10.25, 14:41 • 3408 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа