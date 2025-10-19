$41.640.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1988 перегляди

Війська Ізраїлю завдали авіаударів по центральній частині сектора Гази у відповідь на атаки палестинських угруповань поблизу Рафаха. Прем'єр Нетаньягу закликав ЦАХАЛ до рішучих дій проти терористичних цілей.

Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ

Ізраїльські війська знову завдали потужних авіаударів по центральній частині сектора Гази, реагуючи на нову хвилю нападів з боку бойовиків палестинських угруповань. Ескалація почалася після того, як озброєні формування атакували ізраїльські підрозділи поблизу Рафаха, на півдні анклаву. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), удари були спрямовані по місцях, де, за даними розвідки, діяли озброєні бойовики, які відкрили вогонь по ізраїльських військових під час патрулювання поблизу кордону.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямі Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові завдадуть рішучої відповіді бойовикам через сьогоднішні обстріли. 

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав Армію оборони Ізраїлю та служби безпеки вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у секторі Газа після сьогоднішнього нападу ХАМАС на війська Армії оборони Ізраїлю 

– повідомляє офіс прем'єр-міністра 

Вибухи в центрі Гази

Очевидці повідомляють про потужні вибухи у центральній частині сектора, де, за попередніми даними, могли перебувати об’єкти ХАМАС та "Ісламського джихаду". 

Палестинські джерела стверджують, що серед цивільних є поранені, проте офіційних даних про кількість жертв поки немає.

Бойовики ХАМАС стверджують, що дотримуються умов мирної угоди.

Нагадаємо

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Того ж дня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

10 жовтня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, за посередництва Трампа.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац раніше погрожував відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляє, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджують, що ХАМАС має намір виконати угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Хамас буде і далі вбивати людей в Газі, то США і Ізраїль не матимуть іншого вибору, як втрутитися.

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Єгипет
Сектор Газа