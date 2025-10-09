Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп

У Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази, яка після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС буде повністю перебудована. Усі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів, пише УНН.

Сектор Газа буде перебудований. У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази - зазначив він.

Крім того американський лідер оголосив, що країни Близького Сходу, від Катару до Саудівської Аравії та ОАЕ, і багаті, і менш багаті, "усі вони об'єдналися".

Ми забезпечили звільнення всіх заручників, що залишилися, і вони повинні бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня - ред.) - зазначив Трамп.

За його очільника Білого дому, звільнення заручників - це складний процес і він "воліє не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

Ми поїдемо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання - уточнив американський лідер.

Доповнення

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Ізраїлю після переговорів у Єгипті.

"Делегація президента Дональда Трампа у складі спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера прибула до Ізраїлю після участі в переговорах у середу в Єгипті", - пише видання.

Ізраїль і ХАМАС узгодили попередні умови угоди по завершенню руйнівної дворічної війни. План передбачає звільнення всіх заручників у секторі Газа, виведення ізраїльських військ до узгодженої точки та звільнення деяких палестинських в'язнів.