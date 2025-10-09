Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп

$41.400.09
48.140.04
ukenru
17:32 • 4796 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
14:03 • 15520 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 24037 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 42301 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 43454 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 25707 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21735 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 37684 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17306 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 16034 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів 9 жовтня, 10:45 • 6680 перегляди
В Україні з 1 листопада запустять нову систему дозволів на міжнародні перевезення вантажів - МінрозвиткуPhoto9 жовтня, 11:44 • 3920 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29113 перегляди
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає14:43 • 3592 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині15:43 • 8890 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29168 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 42304 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 43454 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 37685 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 70048 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сектор Газа
Єгипет
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29168 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 17442 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 32129 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 48973 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 62748 перегляди
Актуальне
The Guardian
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп

У Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази, яка після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС буде повністю перебудована. Усі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів, пише УНН.

Сектор Газа буде перебудований. У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази 

- зазначив він.

Крім того американський лідер оголосив, що країни Близького Сходу, від Катару до Саудівської Аравії та ОАЕ, і багаті, і менш багаті, "усі вони об'єдналися".

Ми забезпечили звільнення всіх заручників, що залишилися, і вони повинні бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня - ред.) 

- зазначив Трамп.

За його очільника Білого дому, звільнення заручників - це складний процес і він "воліє не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

Ми поїдемо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання 

- уточнив американський лідер.

Доповнення

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Ізраїлю після переговорів у Єгипті.

"Делегація президента Дональда Трампа у складі спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера прибула до Ізраїлю після участі в переговорах у середу в Єгипті", - пише видання.

Ізраїль і ХАМАС узгодили попередні умови угоди по завершенню руйнівної дворічної війни. План передбачає звільнення всіх заручників у секторі Газа, виведення ізраїльських військ до узгодженої точки та звільнення деяких палестинських в'язнів.

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
благодійність
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа