После заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС сектор Газа будет перестроен - Трамп

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

После заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС сектор Газа будет перестроен - Трамп

В Египте планируется подписание финального соглашения по Газе, которая после завершения войны между Израилем и ХАМАС будет полностью перестроена. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время заседания кабинета министров, пишет УНН.

Сектор Газа будет перестроен. В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы 

- отметил он.

Кроме того, американский лидер объявил, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились".

Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников, и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.) 

- отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, освобождение заложников - это сложный процесс, и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы".

Мы поедем в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание 

- уточнил американский лидер.

Дополнение

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте.

"Делегация президента Дональда Трампа в составе специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера прибыла в Израиль после участия в переговорах в среду в Египте", - пишет издание.

Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия соглашения по завершению разрушительной двухлетней войны. План предусматривает освобождение всех заложников в секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
благотворительность
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа