После заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС сектор Газа будет перестроен - Трамп
Киев • УНН
В Египте планируется подписание финального соглашения по Газе, которая после завершения войны между Израилем и ХАМАС будет полностью перестроена. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время заседания кабинета министров, пишет УНН.
Сектор Газа будет перестроен. В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы
Кроме того, американский лидер объявил, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились".
Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников, и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.)
По словам главы Белого дома, освобождение заложников - это сложный процесс, и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы".
Мы поедем в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание
Дополнение
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте.
"Делегация президента Дональда Трампа в составе специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера прибыла в Израиль после участия в переговорах в среду в Египте", - пишет издание.
Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия соглашения по завершению разрушительной двухлетней войны. План предусматривает освобождение всех заложников в секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.