Віткофф та Кушнер прибули до Ізраїлю після переговорів у Єгипті
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Ізраїлю після переговорів у Єгипті. Про це пише видання CNN, передає УНН.
Зазначається, що раніше вони зустрілися з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.
Нагадаємо
У четвер Ізраїль і ХАМАС узгодили попередні умови угоди по завершенню руйнівної дворічної війни. План передбачає звільнення всіх заручників у секторі Газа, виведення ізраїльських військ до узгодженої точки та звільнення деяких палестинських в'язнів.