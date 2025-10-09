Виткофф и Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 10347 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 20230 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 37512 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24597 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21137 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35833 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17067 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15872 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17080 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 23775 просмотра
Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали9 октября, 08:43 • 3666 просмотра
Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны9 октября, 08:47 • 4530 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24196 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине15:43 • 3710 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24393 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 37512 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39578 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35833 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 68544 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Сектор Газа
Израиль
Египет
Германия
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24385 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 16525 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 31275 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 48205 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 62006 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Виткофф и Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте. Ранее они встретились с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Виткофф и Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.

Делегация президента Дональда Трампа в составе специального посланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера прибыла в Израиль после участия в переговорах в среду в Египте 

- пишет издание.

Отмечается, что ранее они встретились с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Напомним

В четверг Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия соглашения по завершению разрушительной двухлетней войны. План предусматривает освобождение всех заложников в секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Израиль
Абдель Фаттах эль-Сиси
Дональд Трамп
Египет
Сектор Газа