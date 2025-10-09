Виткофф и Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль после переговоров в Египте. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.
Делегация президента Дональда Трампа в составе специального посланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера прибыла в Израиль после участия в переговорах в среду в Египте
Отмечается, что ранее они встретились с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Напомним
В четверг Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия соглашения по завершению разрушительной двухлетней войны. План предусматривает освобождение всех заложников в секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.