Абдель Фаттах эль-Сиси

Лидеры арабских государств одобрили египетский план реконструкции Газы стоимостью 53 миллиарда долларов, который исключает выселение палестинцев. План предполагает создание административного комитета технократов для управления анклавом.
Танкер Chrysalis под флагом Либерии совершил успешный транзит через Красное море после объявленного хуситами перемирия. Это первый рейс судна после атаки в июле прошлого года.
Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.
Израильские войска продолжают военную операцию в Газе и Ливане, несмотря на предложенное Египтом двухдневное перемирие. В результате ударов погибли мирные жители, а глава израильской разведки прибыл в Катар для переговоров об освобождении заложников.
Президент Египта предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена 4 израильских заложников на палестинских заключенных. Предложение появилось после гибели 45 палестинцев от израильских ударов.
Израиль проинформировал США о своей ответственности за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху после инцидента был напряженным, но США пока не готовы оказывать значительное давление на Израиль.
Папа Римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня и освободить заложников, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Египет, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в Секторе Газа.
Байден призвал египетских и катарских лидеров оказать давление на ХАМАС, чтобы тот заключил соглашение с Израилем об обмене заложниками и временном прекращении огня в Газе.
ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.