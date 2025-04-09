Абдель Фаттах эль-Сиси

ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.