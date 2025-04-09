Абдель Фаттах эль-Сиси

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26463 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы

Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.

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Израиль наносит удары по Газе и Ливану на фоне египетского плана перемирия

Израильские войска продолжают военную операцию в Газе и Ливане, несмотря на предложенное Египтом двухдневное перемирие. В результате ударов погибли мирные жители, а глава израильской разведки прибыл в Катар для переговоров об освобождении заложников.

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Египет предлагает новое прекращение огня в Газе для обмена заложниками

Президент Египта предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена 4 израильских заложников на палестинских заключенных. Предложение появилось после гибели 45 палестинцев от израильских ударов.

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За кулисами напряжения на Ближнем Востоке: Израиль предупредил США, что имеет отношение к убийству Хании

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Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня

Папа Римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня и освободить заложников, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

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Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Египет, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в Секторе Газа.

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Байден призывает Египет и Катар давить на ХАМАС для обмена заложниками с Израилем

Байден призвал египетских и катарских лидеров оказать давление на ХАМАС, чтобы тот заключил соглашение с Израилем об обмене заложниками и временном прекращении огня в Газе.

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ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.

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Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа

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Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.

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Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.

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