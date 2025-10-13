Президент Египта призвал к созданию палестинского государства и наградил Трампа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал мирное соглашение американского гаранта Дональда Трампа "последним шансом" на мир в регионе, подтвердил право палестинцев на независимое государство и наградил Дональда Трампа Орденом Нила. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси заявил, что мирное соглашение Трампа по Ближнему Востоку является "последним шансом" на мир в регионе - пишет издание.

Ас-Сисси вновь подчеркнул целесообразность создания двух государств, заявив, что "палестинцы имеют право на независимое государство наряду с Израилем".

В своей речи ас-Сисси также наградил Трампа Орденом Нила, высшей гражданской наградой страны.

План Трампа предусматривает потенциальное создание палестинского государства, однако лишь после длительного переходного периода в Газе и проведения реформ под руководством международно признанной Палестинской администрации. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против предоставления Палестине независимости.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп и лидеры Египта и Турции сфотографировались перед табличкой "PEACE 2025" после подписания мирного соглашения по Газе. Трамп заявил о завершении войны в Газе и настаивает на соблюдении соглашения ХАМАСом.