Президент Єгипту закликав до створення палестинської держави та нагородив Трампа

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав мирну угоду американського гаранта Дональда Трампа "останнім шансом" на мир у регіоні, підтвердив право палестинців на незалежну державу. Ас-Сісі також нагородив Трампа Орденом Нілу, найвищою цивільною нагородою країни.

Президент Єгипту закликав до створення палестинської держави та нагородив Трампа

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав мирну угоду американського гаранта Дональда Трампа "останнім шансом" на мир у регіоні, підтвердив право палестинців на незалежну державу і нагородив Дональда Трампа Орденом Нілу. Про це пише УНН із посиланням на AP.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі заявив, що мирна угода Трампа щодо Близького Сходу є "останнім шансом" на мир у регіоні 

- пише видання.

Ас-Сіссі знову наголосив на доцільності створення двох держав, заявивши, що "палестинці мають право на незалежну державу поряд з Ізраїлем".

У своїй промові ас-Сіссі також нагородив Трампа Орденом Нілу, найвищою цивільною нагородою країни.

План Трампа передбачає потенційне створення палестинської держави, проте лише після тривалого перехідного періоду в Газі та проведення реформ під керівництвом міжнародно визнаної Палестинської адміністрації. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає проти надання Палестині незалежності.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп та лідери Єгипту й Туреччини сфотографувалися перед табличкою "PEACE 2025" після підписання мирної угоди по Газі. Трамп заявив про завершення війни в Газі та наполягає на дотриманні угоди ХАМАСом.

Антоніна Туманова

