"Усі посміхайтеся": світові лідери зробили спільне на тлі таблички “PEACE 2025" після угоди по Газі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та лідери Єгипту й Туреччини сфотографувалися перед табличкою “PEACE 2025” після підписання мирної угоди по Газі. Трамп заявив про завершення війни в Газі та наполягає на дотриманні угоди ХАМАСом.
Після підписання мирної угоди по Газі, президент США Дональд Трамп і лідери інших країн, серед яких голова Єгипту та Туреччини, вишикувалися перед табличкою "МИР 2025", пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Трамп був у центрі фотографії поруч із президентом Єгипту, країни, що приймала зустріч, Сісі та сказав: "Усі посміхайтеся".
Ми щойно уклали велику угоду сьогодні, тож посміхнемося
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, який сьогодні перебуває в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі та наполягає, що ХАМАС дотримуватиметься мирної угоди.