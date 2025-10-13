"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі

Президент США Дональд Трамп, який сьогодні перебуває в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі та наполягає, що ХАМАС дотримуватиметься угоди, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в Кнесеті, президент США Дональд Трамп відповів "так" на запитання про те, чи війна в Газі закінчилася.

"Це великий день", - сказав він. - Це зовсім новий початок, і я думаю, подібної події ще не було".

"Любов на вулицях просто неймовірна, - сказав Трамп. - Це був просто великий день".

На запитання про те, що буде з ХАМАС, якщо він не дотримуватиметься умов припинення вогню, він відповів: "Вони дотримуватимуться".

"Ми так раді за них, - сказав він про заручників. - Вони будуть щасливі, і у них буде прекрасне життя".

"Вони виявили велику сміливість", - додав Трамп.

Усіх 20 заручників ХАМАС звільнено: друга група вже повертається до Ізраїлю - ЗМІ