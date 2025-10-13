Усіх 20 заручників ХАМАС звільнено: друга група вже повертається до Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
Друга група з 13 заручників повертається до Ізраїлю після передачі Червоному Хресту, довівши загальну кількість звільнених ХАМАСом до 20 осіб. Ізраїльські ЗМІ підтверджують передачу заручників на півдні Гази.
Деталі
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що другу групу з 13 заручників передали Червоному Хресту на півдні Гази та вона вже повертається до Ізраїлю.
Перед тим повідомлялося про передачу ХАМАСом ще 7 заручників.
Загалом ХАМАС мав звільнити 20 заручників.
