Ізраїлю передали перших сімох заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про передачу ХАМАС перших семи заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року. Ще 13 осіб будуть звільнені протягом дня.
В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що терористичне угруповання ХАМАС передало військовим перших сімох заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року. Ще 13 будуть звільнені сьогодні впродовж дня, пише УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
Деталі
Семеро заручників, які повернулися з полону ХАМАС, щойно зустрілися з військами ЦАХАЛ у секторі Газа та зараз прямують на територію Ізраїлю - повідомили військові.
Відомі імена сімох заручників: Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берманами, Алон Охел, Ейтан Мор, Омрі Міран та Гай Гільбоа-Далал.
Речника ЦАХАЛ просить громадськість діяти відповідально та чуйно, поважати конфіденційність заручників, які повертаються, та покладатися виключно на офіційну інформацію.
Червоний Хрест передав заручників військам ЦАХАЛ в Газі. Після того їх супроводять з Гази до армійського об'єкта поблизу Рейма, де вони пройдуть початкове фізичне та психологічне обстеження та зустрінуться зі своїми родинами.
Інших 13 живих заручників буде звільнено пізніше сьогодні з різних районів Гази.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про перемогу у війні, але попередив, що вороги готують новий напад на країну.
Ізраїль наблизився до історичного моменту - повернення останків одного з найвідоміших своїх розвідників, Елі Коена, страченого у Сирії ще у 1965 році. За повідомленнями саудівських ЗМІ, це питання може бути вирішене в межах переговорів між Дамаском та Тель-Авівом щодо деескалації напруженості.