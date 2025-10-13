$41.510.00
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26903 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 37286 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53268 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34613 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 100563 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 110582 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54097 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53531 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42429 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53245 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми 11 жовтня, 16:00 • 100549 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 110569 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 53220 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості 10 жовтня, 15:17 • 89120 перегляди
Ізраїлю передали перших сімох заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Армія оборони Ізраїлю повідомила про передачу ХАМАС перших семи заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року. Ще 13 осіб будуть звільнені протягом дня.

Ізраїлю передали перших сімох заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що терористичне угруповання ХАМАС передало військовим перших сімох заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року. Ще 13 будуть звільнені сьогодні впродовж дня, пише УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Деталі

Семеро заручників, які повернулися з полону ХАМАС, щойно зустрілися з військами ЦАХАЛ у секторі Газа та зараз прямують на територію Ізраїлю - повідомили військові.

Відомі імена сімох заручників: Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берманами, Алон Охел, Ейтан Мор, Омрі Міран та Гай Гільбоа-Далал.

Речника ЦАХАЛ просить громадськість діяти відповідально та чуйно, поважати конфіденційність заручників, які повертаються, та покладатися виключно на офіційну інформацію.

Червоний Хрест передав заручників військам ЦАХАЛ в Газі. Після того їх супроводять з Гази до армійського об'єкта поблизу Рейма, де вони пройдуть початкове фізичне та психологічне обстеження та зустрінуться зі своїми родинами.

Інших 13 живих заручників буде звільнено пізніше сьогодні з різних районів Гази.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про перемогу у війні, але попередив, що вороги готують новий напад на країну.

Ізраїль наблизився до історичного моменту - повернення останків одного з найвідоміших своїх розвідників, Елі Коена, страченого у Сирії ще у 1965 році. За повідомленнями саудівських ЗМІ, це питання може бути вирішене в межах переговорів між Дамаском та Тель-Авівом щодо деескалації напруженості.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дамаск
Сирія
Беньямін Нетаньягу
Тель-Авів