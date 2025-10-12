$41.510.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль може повернути останки легендарного шпигуна Елі Коена, страченого у Сирії 60 років тому

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Ізраїль наблизився до повернення останків розвідника Елі Коена, страченого в Сирії у 1965 році. Це питання може бути вирішене в межах переговорів між Дамаском та Тель-Авівом щодо деескалації напруженості.

Ізраїль може повернути останки легендарного шпигуна Елі Коена, страченого у Сирії 60 років тому

Ізраїль наблизився до історичного моменту – повернення останків одного з найвідоміших своїх розвідників, Елі Коена, страченого у Сирії ще у 1965 році. За повідомленнями саудівських ЗМІ, це питання може бути вирішене в межах переговорів між Дамаском та Тель-Авівом щодо деескалації напруженості. Про це повідомляє видання Haaretz, пише УНН.

Деталі

Елі Коен – легендарний агент ізраїльської розвідки "Моссад", який у 1960-х роках діяв у Дамаску під прикриттям і здобув довіру вищих кіл сирійського керівництва. Завдяки його діяльності Ізраїль отримав цінну розвідувальну інформацію, що мала вирішальне значення під час Шестиденної війни 1967 року.

Віце-президент США підтвердив утримання ХАМАС 20 живих заручників, їх звільнять протягом 24 годин12.10.25, 17:21 • 2144 перегляди

У 1965 році Коена викрили, засудили до страти та повісили на центральній площі Дамаска. Відтоді "Моссад" безуспішно намагався повернути його тіло на батьківщину для перепоховання.

Тепер, згідно з повідомленнями арабських джерел, обговорюється можливість передачі останків шпигуна Ізраїлю в рамках потенційної угоди між сторонами, спрямованої на зниження напруги в регіоні.

У Шарм-ель-Шейху в понеділок відбудеться мирний саміт для Гази – ЗМІ12.10.25, 15:59 • 2554 перегляди

Степан Гафтко

