Ізраїль може повернути останки легендарного шпигуна Елі Коена, страченого у Сирії 60 років тому
Київ • УНН
Ізраїль наблизився до історичного моменту – повернення останків одного з найвідоміших своїх розвідників, Елі Коена, страченого у Сирії ще у 1965 році. За повідомленнями саудівських ЗМІ, це питання може бути вирішене в межах переговорів між Дамаском та Тель-Авівом щодо деескалації напруженості. Про це повідомляє видання Haaretz, пише УНН.
Деталі
Елі Коен – легендарний агент ізраїльської розвідки "Моссад", який у 1960-х роках діяв у Дамаску під прикриттям і здобув довіру вищих кіл сирійського керівництва. Завдяки його діяльності Ізраїль отримав цінну розвідувальну інформацію, що мала вирішальне значення під час Шестиденної війни 1967 року.
У 1965 році Коена викрили, засудили до страти та повісили на центральній площі Дамаска. Відтоді "Моссад" безуспішно намагався повернути його тіло на батьківщину для перепоховання.
Тепер, згідно з повідомленнями арабських джерел, обговорюється можливість передачі останків шпигуна Ізраїлю в рамках потенційної угоди між сторонами, спрямованої на зниження напруги в регіоні.
