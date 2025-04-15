Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.
ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.
Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.
російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.
Після повалення режиму Асада нове керівництво Сирії розпочало радикальну перебудову економіки. Планується скоротити третину держслужбовців та приватизувати більшість державних компаній.
Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.
Французькі слідчі судді видали ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.
У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.
У боях біля міста Манбідж на півночі Сирії загинули 37 осіб, переважно бойовики протурецьких формувань. За минулий місяць кількість жертв у цьому регіоні сягнула 322 особи.
Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.
Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував падіння режиму Асада в Сирії, натякнувши на можливу причетність української розвідки. Асад втік до рф, а новим лідером Сирії став Ахмад аш-Шараа.
У столиці Сирії відбулося урочисте підняття українського прапора над Почесним консульством України. Міністр Сибіга зустрівся з українською громадою та почесним консулом Тамером Аль-Тунсі.
Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.
До Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з українським борошном в межах програми "Зерно з України". Допомога забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей протягом місяця.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск та зустрівся з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.
Високопоставлена українська делегація сьогодні відвідає Дамаск для зустрічі з Ахмедом аль-Шараа. Це відбувається після нещодавнього доручення президента Зеленського МЗС налагодити контакти з новою владою Сирії.
Новопризначений глава сирійських спецслужб Анас Хаттаб анонсував повне розформування всіх розвідувальних організацій часів Асада. Планується створення нової системи безпеки з урахуванням інтересів народу.
В рамках програми "Зерно з України" та WFP, Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії. Допомогу отримають 33 250 сімей, кожна сім'я отримає 15 кг борошна на місяць.
Асма аль-Асад, дружина колишнього президента Сирії, бореться з важкою формою лейкемії з 50% шансом на виживання. Вона перебуває в ізоляції в Росії та планує розлучитися з чоловіком, щоб отримати лікування в Лондоні.
Асма Асад, дружина колишнього сирійського диктатора, ізольована через рецидив лейкемії. У неї діагностовано гострий мієлоїдний лейкоз, їй заборонено контактувати з іншими людьми.
Сотні християн вийшли на вулиці Дамаска через підпал різдвяної ялинки в центральній Сирії. Протестувальники вимагали прав християн та марширували до резиденції Православного Патріархату.
Слідча група ООН вперше з 2016 року відвідала Дамаск для розслідування військових злочинів режиму Асада. Нова влада Сирії погодилась на співпрацю та допомогу у зборі доказів.
Асма Асад подала запит до російського суду на дозвіл покинути москву та планує розлучитися з чоловіком. Також, за даними ЗМІ, колишній сирійський диктатор перебуває під суворим наглядом у росії, його активи заморожено.
Головне командування Сирії призначило двох нових міністрів з опозиційного угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам". Асаад Хасан аль-Шібані очолив МЗС, а Мархаф Абу Касра став міністром оборони.
США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску. Новий лідер Сирії пообіцяв боротися з тероризмом та сприяти регіональному миру.
Американська делегація прибула до Дамаска для зустрічей з різними сирійськими угрупованнями після падіння режиму Асада. Дипломати планують обговорити принципи перехідного періоду та долю зниклих американців.
Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.
Супутникові знімки показують підвищену активність на російських базах Хмеймім і Тартус у Сирії. Зафіксовано масове переміщення військової техніки та транспортних літаків, що може свідчити про скорочення контингенту РФ.
Прем'єр Ізраїлю заявив про утримання буферної зони в Сирії до досягнення нової угоди. Заява пролунала з гори Хермон на тлі загострення конфлікту та нарощування військової присутності в регіоні.