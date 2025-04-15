Дружина Башара Асада розлучається зі своїм чоловіком та планує поїхати у Лондон

Асма Асад подала запит до російського суду на дозвіл покинути москву та планує розлучитися з чоловіком. Також, за даними ЗМІ, колишній сирійський диктатор перебуває під суворим наглядом у росії, його активи заморожено.