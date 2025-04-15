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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25257 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153455 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137402 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133474 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133762 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195922 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада

Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.

Політика • 30 березня, 00:17 • 16276 перегляди

Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.

Війна • 14 березня, 00:09 • 29040 перегляди

Армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.

Новини Світу • 26 лютого, 00:02 • 26687 перегляди

ЄС призупиняє транспортні та енергетичні санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.

Новини Світу • 24 лютого, 11:37 • 21529 перегляди

рф намагається нав'язати себе як партнера для нового керівництва Сирії – британська розвідка

російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.

Політика • 10 лютого, 12:01 • 26063 перегляди

Сирія розпочинає радикальну перебудову своєї економіки: планують звільнити 400 тисяч "держслужбовців-привидів"

Після повалення режиму Асада нове керівництво Сирії розпочало радикальну перебудову економіки. Планується скоротити третину держслужбовців та приватизувати більшість державних компаній.

Новини Світу • 31 січня, 15:23 • 28059 перегляди

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації

Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.

Новини Світу • 29 січня, 17:10 • 30368 перегляди

Франція видала новий ордер на арешт сирійського експрезидента Асада

Французькі слідчі судді видали ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.

Новини Світу • 22 січня, 08:35 • 30718 перегляди

Моніторингова місія в Сирії повідомила про публічну страту ймовірного прибічника Асада

У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.

Новини Світу • 10 січня, 16:38 • 30156 перегляди

37 загиблих у нових зіткненнях між протурецькими та курдськими силами в Сирії

У боях біля міста Манбідж на півночі Сирії загинули 37 осіб, переважно бойовики протурецьких формувань. За минулий місяць кількість жертв у цьому регіоні сягнула 322 особи.

Новини Світу • 10 січня, 12:27 • 26105 перегляди

Світ зустрічає Новий рік (фото)

Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.

Новини Світу • 31 грудня, 22:00 • 106670 перегляди

Можливо й ми десь поряд проходили: Буданов про падіння режиму Асада в Сирії

Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував падіння режиму Асада в Сирії, натякнувши на можливу причетність української розвідки. Асад втік до рф, а новим лідером Сирії став Ахмад аш-Шараа.

Війна • 31 грудня, 15:23 • 27000 перегляди

Історичний момент: у Сирії підняли український прапор над консульством

У столиці Сирії відбулося урочисте підняття українського прапора над Почесним консульством України. Міністр Сибіга зустрівся з українською громадою та почесним консулом Тамером Аль-Тунсі.

Політика • 30 грудня, 15:27 • 101029 перегляди

Україна готова розвивати стратегічні відносини з Сирією: що запропонував Зеленський

Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.

Політика • 30 грудня, 13:11 • 19697 перегляди

До Сирії завтра доставлять 500 тонн українського борошна - Сибіга

До Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з українським борошном в межах програми "Зерно з України". Допомога забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей протягом місяця.

Політика • 30 грудня, 10:38 • 49010 перегляди

Сибіга розповів про історичну зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск та зустрівся з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.

Політика • 30 грудня, 10:15 • 22296 перегляди

Українська делегація високого рівня сьогодні відвідає Дамаск - Al Arabiya

Високопоставлена українська делегація сьогодні відвідає Дамаск для зустрічі з Ахмедом аль-Шараа. Це відбувається після нещодавнього доручення президента Зеленського МЗС налагодити контакти з новою владою Сирії.

Новини Світу • 30 грудня, 07:47 • 18750 перегляди

Нова влада Сирії оголосила про масштабну реформу спецслужб

Новопризначений глава сирійських спецслужб Анас Хаттаб анонсував повне розформування всіх розвідувальних організацій часів Асада. Планується створення нової системи безпеки з урахуванням інтересів народу.

Новини Світу • 29 грудня, 07:37 • 22937 перегляди

Україна доставить у Сирію 500 тонн пшеничного борошна

В рамках програми "Зерно з України" та WFP, Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії. Допомогу отримають 33 250 сімей, кожна сім'я отримає 15 кг борошна на місяць.

Економіка • 27 грудня, 17:04 • 56690 перегляди

У дружини Асада важка форма лейкемії: вона хоче розлучитися та виїхати на лікування до Лондона - ЗМІ

Асма аль-Асад, дружина колишнього президента Сирії, бореться з важкою формою лейкемії з 50% шансом на виживання. Вона перебуває в ізоляції в Росії та планує розлучитися з чоловіком, щоб отримати лікування в Лондоні.

Новини Світу • 26 грудня, 08:28 • 15756 перегляди

Дружину Асада перевели в ізоляцію через рецидив лейкемії - ЗМІ

Асма Асад, дружина колишнього сирійського диктатора, ізольована через рецидив лейкемії. У неї діагностовано гострий мієлоїдний лейкоз, їй заборонено контактувати з іншими людьми.

Новини Світу • 25 грудня, 17:45 • 23413 перегляди

Спалення різдвяної ялинки в Сирії спровокувало масові протести християн

Сотні християн вийшли на вулиці Дамаска через підпал різдвяної ялинки в центральній Сирії. Протестувальники вимагали прав християн та марширували до резиденції Православного Патріархату.

Новини Світу • 24 грудня, 16:07 • 24377 перегляди

ООН вперше за 8 років отримала доступ до розслідування злочинів у Сирії

Слідча група ООН вперше з 2016 року відвідала Дамаск для розслідування військових злочинів режиму Асада. Нова влада Сирії погодилась на співпрацю та допомогу у зборі доказів.

Новини Світу • 24 грудня, 07:48 • 16276 перегляди

Дружина Башара Асада розлучається зі своїм чоловіком та планує поїхати у Лондон

Асма Асад подала запит до російського суду на дозвіл покинути москву та планує розлучитися з чоловіком. Також, за даними ЗМІ, колишній сирійський диктатор перебуває під суворим наглядом у росії, його активи заморожено.

Новини Світу • 23 грудня, 09:11 • 15396 перегляди

У Сирії призначено перших міністрів перехідного уряду - ЗМІ

Головне командування Сирії призначило двох нових міністрів з опозиційного угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам". Асаад Хасан аль-Шібані очолив МЗС, а Мархаф Абу Касра став міністром оборони.

Новини Світу • 23 грудня, 00:13 • 21230 перегляди

США скасували нагороду за нового лідера Сирії після зустрічі в Дамаску

США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску. Новий лідер Сирії пообіцяв боротися з тероризмом та сприяти регіональному миру.

Новини Світу • 21 грудня, 07:54 • 21465 перегляди

США вперше за 10 років відправили дипломатів до Сирії після повалення Асада

Американська делегація прибула до Дамаска для зустрічей з різними сирійськими угрупованнями після падіння режиму Асада. Дипломати планують обговорити принципи перехідного періоду та долю зниклих американців.

Новини Світу • 20 грудня, 06:54 • 15679 перегляди

США попереджають про загрозу повернення ІДІЛ після падіння режиму Асада

Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.

Новини Світу • 19 грудня, 08:45 • 15055 перегляди

Супутники зафіксували масове переміщення російської техніки з баз у Сирії

Супутникові знімки показують підвищену активність на російських базах Хмеймім і Тартус у Сирії. Зафіксовано масове переміщення військової техніки та транспортних літаків, що може свідчити про скорочення контингенту РФ.

Новини Світу • 19 грудня, 08:01 • 13930 перегляди

Нетаньягу каже, що ізраїльські сили залишаться у буферній зоні Сирії доти, доки "не буде досягнуто угоди"

Прем'єр Ізраїлю заявив про утримання буферної зони в Сирії до досягнення нової угоди. Заява пролунала з гори Хермон на тлі загострення конфлікту та нарощування військової присутності в регіоні.

Новини Світу • 18 грудня, 07:36 • 14857 перегляди