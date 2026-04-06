Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Візит президента за підтримки Туреччини зосереджений на експорті зерна та енергетиці. Україна отримує визнання територіальної цілісності від Дамаска.

Візит Володимира Зеленського до Сирії викликав чимало запитань, адже цей напрямок раніше не був у фокусі української дипломатії. Політичний оглядач Геннадій Дубов у коментарі для УНН пояснив, що за цим стоїть - від економічних інтересів до геополітики.

Роль Туреччини

Поїздка до Сирії виглядає незвично на фоні традиційних візитів до країн Перської затоки. Водночас, за словами експерта, тут ключову роль відіграє Туреччина, яка фактично виступає посередником і гарантом нових контактів.

Дубов звертає увагу на деталь, яка має символічне значення - сам переліт українського президента відбувався турецьким бортом. Це підкреслює рівень залученості Анкари у цей процес і її вплив на регіон.

Туреччина відіграє ключову роль. Навіть той факт, що президент Зеленський прибув на турецькому борту, є показовим. Анкара зараз активно підтримує новий сирійський уряд і зацікавлена в тому, щоб Україна заходила на цей ринок

- пояснює експерт.

Економічний інтерес - аграрний фактор

Попри гучні заголовки, основа співпраці наразі доволі прагматична - економіка, зокрема агросектор. Сирія та регіон загалом традиційно залежать від імпорту продовольства.

Дубов зазначає, що обсяги торгівлі поки що невеликі, але демонструють швидке зростання після відновлення контактів.

База торгівлі дуже низька, але вона вже зросла в рази - з кількох мільйонів до десятків мільйонів доларів. Для Сирії критично важливі наші продукти - зерно, олія. У цьому регіоні питання хліба - це питання соціальної стабільності

- каже він.

Політичний бонус для України

Окрім економіки, Україна отримує і політичний ефект. Сирія за попереднього режиму була відверто проросійською, визнавала псевдореспубліки та підтримувала кремль.

Зараз ситуація змінилася, і це, за словами експерта, вже є результатом.

Ми фактично прибираємо зі списку недружню державу. Новий уряд Сирії декларує підтримку територіальної цілісності України. Це важливо, навіть якщо голос Сирії не є визначальним - у міжнародній політиці важливий кожен союзник

- зазначає Дубов.

Стратегічна перспектива - енергетика і логістика

Окремий вимір - довгострокові геополітичні перспективи. Сирія знаходиться на перетині потенційних енергетичних маршрутів між Близьким Сходом і Європою.

Йдеться про можливі трубопровідні проєкти з Катару чи інших країн регіону до Туреччини.

Це дуже віддалена перспектива - горизонт 10 років і більше. Але теоретично Україна може бути зацікавлена у таких коридорах, у тому числі як споживач енергоносіїв. Сирія тут - важливий транзитний вузол

- пояснює експерт.

Чи може Сирія передати Україні зброю

Ще один аспект - можливі військові домовленості. Зокрема, питання постачання радянського озброєння, яке потенційно могло залишитися у Сирії. Втім, Дубов оцінює такі сценарії скептично.

Скоріше ні, ніж так. По-перше, невідомо, що там реально залишилося після ударів Ізраїлю, який фактично знищив значну частину сирійської ППО. По-друге, Сирія сама залежала від російських поставок

- каже він.

Крім того, на території Сирії досі присутні російські військові бази, що також обмежує можливості для таких рішень.

Отже, візит до Сирії - це не про швидкі результати, а про формування нових напрямків впливу. Україна намагається одночасно отримати економічні можливості, політичну підтримку та закласти основу для майбутніх стратегічних проєктів.

Водночас ключовим фактором у цих процесах залишається Туреччина, без якої така дипломатична активність була б значно складнішою.

Нагадаємо

Володимир Зеленський провів переговори з лідером Сирії та Туреччиною щодо оборони та енергетики. Сторони обговорили подолання наслідків війни та стабільність.

Президент України зазначив, що обговорювалося багато питань: від безпекових та оборонних і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами.

Андрій Тимощенков

