Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины

Визит Владимира Зеленского в Сирию вызвал немало вопросов, ведь это направление ранее не было в фокусе украинской дипломатии. Политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии для УНН объяснил, что за этим стоит — от экономических интересов до геополитики.

Роль Турции

Поездка в Сирию выглядит необычно на фоне традиционных визитов в страны Персидского залива. В то же время, по словам эксперта, здесь ключевую роль играет Турция, которая фактически выступает посредником и гарантом новых контактов.

Дубов обращает внимание на деталь, имеющую символическое значение — сам перелет украинского президента осуществлялся турецким бортом. Это подчеркивает уровень вовлеченности Анкары в этот процесс и ее влияние на регион.

Турция играет ключевую роль. Даже тот факт, что президент Зеленский прибыл на турецком борту, показателен. Анкара сейчас активно поддерживает новое сирийское правительство и заинтересована в том, чтобы Украина заходила на этот рынок - объясняет эксперт.

Экономический интерес — аграрный фактор

Несмотря на громкие заголовки, основа сотрудничества сейчас довольно прагматична — экономика, в частности агросектор. Сирия и регион в целом традиционно зависят от импорта продовольствия.

Дубов отмечает, что объемы торговли пока невелики, но демонстрируют быстрый рост после возобновления контактов.

База торговли очень низкая, но она уже выросла в разы — с нескольких миллионов до десятков миллионов долларов. Для Сирии критически важны наши продукты — зерно, масло. В этом регионе вопрос хлеба — это вопрос социальной стабильности - говорит он.

Политический бонус для Украины

Помимо экономики, Украина получает и политический эффект. Сирия при предыдущем режиме была откровенно пророссийской, признавала псевдореспублики и поддерживала кремль.

Сейчас ситуация изменилась, и это, по словам эксперта, уже является результатом.

Мы фактически убираем из списка недружественное государство. Новое правительство Сирии декларирует поддержку территориальной целостности Украины. Это важно, даже если голос Сирии не является определяющим — в международной политике важен каждый союзник - отмечает Дубов.

Стратегическая перспектива — энергетика и логистика

Отдельное измерение — долгосрочные геополитические перспективы. Сирия находится на пересечении потенциальных энергетических маршрутов между Ближним Востоком и Европой.

Речь идет о возможных трубопроводных проектах из Катара или других стран региона в Турцию.

Это очень отдаленная перспектива — горизонт 10 лет и более. Но теоретически Украина может быть заинтересована в таких коридорах, в том числе как потребитель энергоносителей. Сирия здесь — важный транзитный узел - объясняет эксперт.

Может ли Сирия передать Украине оружие

Еще один аспект — возможные военные договоренности. В частности, вопрос поставок советского вооружения, которое потенциально могло остаться в Сирии. Впрочем, Дубов оценивает такие сценарии скептически.

Скорее нет, чем да. Во-первых, неизвестно, что там реально осталось после ударов Израиля, который фактически уничтожил значительную часть сирийской ПВО. Во-вторых, Сирия сама зависела от российских поставок - говорит он.

Кроме того, на территории Сирии до сих пор присутствуют российские военные базы, что также ограничивает возможности для таких решений.

Итак, визит в Сирию — это не о быстрых результатах, а о формировании новых направлений влияния. Украина пытается одновременно получить экономические возможности, политическую поддержку и заложить основу для будущих стратегических проектов.

В то же время ключевым фактором в этих процессах остается Турция, без которой такая дипломатическая активность была бы значительно сложнее.

Напомним

Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Сирии и Турцией по обороне и энергетике. Стороны обсудили преодоление последствий войны и стабильность.

Президент Украины отметил, что обсуждалось много вопросов: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами.