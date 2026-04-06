ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1888 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 7448 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
12:42 • 10546 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 15408 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 23418 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 26745 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 30541 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 54069 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 94525 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 118408 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
8.5м/с
64%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto6 апреля, 04:51 • 20478 просмотра
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов6 апреля, 05:01 • 14305 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 21585 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10087 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 12480 просмотра
публикации
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 12474 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 21578 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 118403 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 118494 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 123712 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10085 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 31778 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 45624 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 46625 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 57967 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины

Киев • УНН

 • 1888 просмотра

Визит президента при поддержке Турции сосредоточен на экспорте зерна и энергетике. Украина получает признание территориальной целостности от Дамаска.

Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины

Визит Владимира Зеленского в Сирию вызвал немало вопросов, ведь это направление ранее не было в фокусе украинской дипломатии. Политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии для УНН объяснил, что за этим стоит — от экономических интересов до геополитики.

Роль Турции

Поездка в Сирию выглядит необычно на фоне традиционных визитов в страны Персидского залива. В то же время, по словам эксперта, здесь ключевую роль играет Турция, которая фактически выступает посредником и гарантом новых контактов.

Дубов обращает внимание на деталь, имеющую символическое значение — сам перелет украинского президента осуществлялся турецким бортом. Это подчеркивает уровень вовлеченности Анкары в этот процесс и ее влияние на регион.

Турция играет ключевую роль. Даже тот факт, что президент Зеленский прибыл на турецком борту, показателен. Анкара сейчас активно поддерживает новое сирийское правительство и заинтересована в том, чтобы Украина заходила на этот рынок

- объясняет эксперт.

Экономический интерес — аграрный фактор

Несмотря на громкие заголовки, основа сотрудничества сейчас довольно прагматична — экономика, в частности агросектор. Сирия и регион в целом традиционно зависят от импорта продовольствия.

Дубов отмечает, что объемы торговли пока невелики, но демонстрируют быстрый рост после возобновления контактов.

База торговли очень низкая, но она уже выросла в разы — с нескольких миллионов до десятков миллионов долларов. Для Сирии критически важны наши продукты — зерно, масло. В этом регионе вопрос хлеба — это вопрос социальной стабильности

- говорит он.

Политический бонус для Украины

Помимо экономики, Украина получает и политический эффект. Сирия при предыдущем режиме была откровенно пророссийской, признавала псевдореспублики и поддерживала кремль.

Сейчас ситуация изменилась, и это, по словам эксперта, уже является результатом.

Мы фактически убираем из списка недружественное государство. Новое правительство Сирии декларирует поддержку территориальной целостности Украины. Это важно, даже если голос Сирии не является определяющим — в международной политике важен каждый союзник

- отмечает Дубов.

Стратегическая перспектива — энергетика и логистика

Отдельное измерение — долгосрочные геополитические перспективы. Сирия находится на пересечении потенциальных энергетических маршрутов между Ближним Востоком и Европой.

Речь идет о возможных трубопроводных проектах из Катара или других стран региона в Турцию.

Это очень отдаленная перспектива — горизонт 10 лет и более. Но теоретически Украина может быть заинтересована в таких коридорах, в том числе как потребитель энергоносителей. Сирия здесь — важный транзитный узел

- объясняет эксперт.

Может ли Сирия передать Украине оружие

Еще один аспект — возможные военные договоренности. В частности, вопрос поставок советского вооружения, которое потенциально могло остаться в Сирии. Впрочем, Дубов оценивает такие сценарии скептически.

Скорее нет, чем да. Во-первых, неизвестно, что там реально осталось после ударов Израиля, который фактически уничтожил значительную часть сирийской ПВО. Во-вторых, Сирия сама зависела от российских поставок

- говорит он.

Кроме того, на территории Сирии до сих пор присутствуют российские военные базы, что также ограничивает возможности для таких решений.

Итак, визит в Сирию — это не о быстрых результатах, а о формировании новых направлений влияния. Украина пытается одновременно получить экономические возможности, политическую поддержку и заложить основу для будущих стратегических проектов.

В то же время ключевым фактором в этих процессах остается Турция, без которой такая дипломатическая активность была бы значительно сложнее.

Напомним

Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Сирии и Турцией по обороне и энергетике. Стороны обсудили преодоление последствий войны и стабильность.

Президент Украины отметил, что обсуждалось много вопросов: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Израиль
Дамаск
Сирия
Катар
Европа
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Иран