Папа Римский Лев XIV признался, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу
Киев • УНН
Понтифик Лев XIV поддержит США на ЧМ-2026 из-за невыхода Перу на турнир. Также он признался, что болеет за мадридский «Реал» как частное лицо.
Папа Римский Лев XIV заявил, что болеет за мадридский "Реал" и будет поддерживать сборную США на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Лев XIV, урожденный Роберт Прево, родом из южного пригорода Чикаго (США), служил миссионером и епископом в Перу на протяжении десятилетий, прежде чем стать Папой.
В прошлом году Лев XIV сказал, что будет болеть за Перу, а не за США в любых футбольных матчах. Перу не прошло квалификацию на нынешний турнир, что "открыло папское благословение для команды США".
Я точно буду болеть за США. Я не знаю, сколько игр я смогу увидеть, но желаю им всего наилучшего
На вопрос, за какую из этих команд - "Реал" или "Барселона" - он болеет, Лев XIV после небольшой паузы ответил: "Папа - за все команды. Прево - за "Реал Мадрид".
Напомним
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет включать три церемонии открытия, где каждая из стран-хозяек – Мексика, Соединенные Штаты и Канада – примет участие в праздновании с участием звезд.
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