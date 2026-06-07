россии все равно придется закончить войну дипломатически, но условия будут хуже — Сибига

Отказавшись от прямых переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, российский диктатор владимир путин упустил шанс выйти из провальной войны, и со временем россии придется согласиться на дипломатическое урегулирование на значительно худших условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.

По его словам, сейчас нет "никаких хороших новостей для россиян": ситуация для россии будет только ухудшаться — потери на поле боя продолжат расти, а "неудачи будут становиться все более унизительными".

Экономика будет глубже погружаться в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по самым уязвимым. В россии уже нет безопасных мест, которые можно было бы защитить от дальнобойных санкций Украины. Но их интенсивность будет продолжать расти

Письмо Зеленского путину является шансом для россии завершить войну - Сибига

Также, по его убеждению, международное давление на рф не ослабнет, а будет только усиливаться, "включая использование замороженных активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления".

И все это потому, что фанатик в кремле хочет остаться у власти любой ценой и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных грез. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своих тщетных надежд на скорый распад Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на россию