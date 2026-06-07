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Financial Times

россии все равно придется закончить войну дипломатически, но условия будут хуже — Сибига

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что из-за отказа от переговоров рф ждут худшие условия мира. По его словам, ситуация для агрессора ухудшится на фронте и в экономике.

россии все равно придется закончить войну дипломатически, но условия будут хуже — Сибига

Отказавшись от прямых переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, российский диктатор владимир путин упустил шанс выйти из провальной войны, и со временем россии придется согласиться на дипломатическое урегулирование на значительно худших условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас нет "никаких хороших новостей для россиян": ситуация для россии будет только ухудшаться — потери на поле боя продолжат расти, а "неудачи будут становиться все более унизительными".

Экономика будет глубже погружаться в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по самым уязвимым. В россии уже нет безопасных мест, которые можно было бы защитить от дальнобойных санкций Украины. Но их интенсивность будет продолжать расти

— отметил глава МИД.

Письмо Зеленского путину является шансом для россии завершить войну - Сибига05.06.26, 15:49 • 3176 просмотров

Также, по его убеждению, международное давление на рф не ослабнет, а будет только усиливаться, "включая использование замороженных активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления".

И все это потому, что фанатик в кремле хочет остаться у власти любой ценой и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных грез. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своих тщетных надежд на скорый распад Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на россию

— указал Сибига.

Он добавил, что отказ путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на россию и поддержки Украины.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину — предложил назначить встречу и определить дату.

российский диктатор владимир путин отреагировал на письмо, заявив, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским Президентом — мол, он "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".

«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 4386 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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