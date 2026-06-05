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Письмо Зеленского путину является шансом для россии завершить войну - Сибига

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Министр иностранных дел Украины заявил, что обращение Зеленского является шансом для российского руководства завершить войну дипломатическим путем.

Письмо Зеленского путину является шансом для россии завершить войну - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора владимира путина завершить войну, отметив, что мяч на стороне россиян, так как Украина в очередной раз публично показала свою позицию - готовность заканчивать войну дипломатическим путем, имея сегодня на поле боя самые сильные позиции за последний год. Об этом Сибига заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Считаю, что это письмо-обращение к путину - это письмо-шанс для самого же путина. Уверен, что сейчас в россии оно анализируется и изучается. Я получил вчера поручение от Президента Зеленского также передать это письмо по дипломатическим каналам. Мы его зарегистрировали и распространили на площадках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Послание в этом письме — это о реальной ситуации, в которой на сегодняшний день мы находимся, в которой находится россия, потому что это тоже шанс для россии закончить эту войну в краткосрочной перспективе. Учитывая происходящее на поле боя, учитывая экономику россии

- сказал Сибига.

Он добавил, что Зеленский дает объективную картину, которую, как надеется Украина, тоже прочитает путин в отличие от тех псевдодокладов, бравурных отчетов, которые ему подает его приближенный круг.

Украина хочет закончить войну, у нас есть предложения, мы знаем, как достичь достойного, справедливого мира. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке мы видим… дипломатично скажу паузу, а если не дипломатично - пробуксовку в мирных усилиях в связи с перефокусировкой внимания США на Ближний Восток. У нас нет времени медлить. Мы хотим поддерживать высокую динамику переговорного процесса. Мы дошли до той фазы, когда именно встреча на уровне лидеров может действительно приблизить справедливый мир, достойный мир. И Президент Зеленский об этом четко заявляет в своем письме. Теперь мяч на стороне россиян, потому что Украина в очередной раз публично показала свою позицию - мы готовы заканчивать войну дипломатическим путем, имея сегодня на поле боя самые сильные позиции за последний год. Украина сейчас существенно нарастила свою переговорную позицию благодаря мужеству наших воинов, благодаря асимметричным атакам. Благодаря нашей уникальной экспертизе закрывать небо и умениям наших воинов сбивать российские воздушные цели

 - добавил Сибига.

По его словам, путину было бы разумно принять это предложение, не прятаться и встретиться.

Конечно, эти абсурдные предложения приехать в москву - неприемлемы. Это очередная манипуляция и попытка избежать этой встречи. Встреча действительно может привести к приближению мира. И в этом интерес сейчас, в том числе, прежде всего, и россиян

- отметил министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

В Офисе Президента подтвердили, что получили ответ на письмо Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу, детали пока не раскрывают.

Павел Башинский

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