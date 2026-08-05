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Генштаб: более четверти из 259 боёв пришлись на три направления

Киев • УНН

 • 6278 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 259 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Константиновском направлениях. Оккупанты применили более 10 тысяч дронов-камикадзе и 295 КАБов.

Генштаб: более четверти из 259 боёв пришлись на три направления

На фронте за минувшие сутки произошло 259 боевых столкновений, больше всего - на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях - более четверти, оккупанты запустили более 10 тысяч дронов-камикадзе и 295 КАБов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ 5 августа, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 259 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 709 дронов-камикадзе и осуществили 3214 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренек, Бунякино, Рыжовка, Яструбино, Степановка, Уланово, Пустогород и Бесcаловка Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы и Новые Вирки Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 23 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Лимана, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващино.

На Купянском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Ставков, а также в направлениях Чернещины, Ольговки, Шийковки и Дробышево.

На Славянском направлении противник осуществил 19 штурмовых действий в районах Закитного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Марково.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки и Новопавловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 27 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Котлиного, а также осуществлял штурмы в направлениях Новоалександровки, Торецкого, Шахового, Софиевки, Черниговки, Анновки, Нового Донбасса, Доброполья, Шевченко, Васильевки, Удачного и Новоподгородного.

На Александровском направлении захватчики осуществили три атаки в направлениях населенных пунктов Новогеоргиевка, Рыбное и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Зализничного и Гиркого, а также в направлениях Воздвижевки, Цветкового, Рождественки, Ровного, Староукраинки, Чаривного и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Павловки и Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки ликвидировано еще 1130 оккупантов - Генштаб05.08.26, 07:14 • 3917 просмотров

Юлия Шрамко

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