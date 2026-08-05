За сутки ликвидировано еще 1130 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1130 российских военнослужащих. Общие боевые потери армии РФ с начала вторжения составляют около 1 452 880 человек.
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 1,45 млн военнослужащих. Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1130 оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По ориентировочным данным на 5 августа 2026 года, общие боевые потери противника составляют около 1 452 880 военнослужащих, из них 1130 – за последние сутки.
Кроме того, украинские военные за сутки уничтожили пять танков, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.
Уничтожено более 1700 беспилотников за сутки
Также российская армия потеряла 1715 беспилотников оперативно-тактического уровня, 449 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 10 наземных робототехнических комплексов и три единицы специальной техники.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны россия уже потеряла 12 242 танка, 25 084 боевые бронированные машины, 47 396 артиллерийских систем, 2002 РСЗО, 1540 средств ПВО, 439 самолетов, 354 вертолета, 444 455 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5007 крылатых ракет, 34 корабля и катера, а также две подводные лодки.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что приведенные данные являются ориентировочными и уточняются.
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