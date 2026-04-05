Від безпекових питань до співпраці - Зеленський розповів про результати поїздки в Дамаск
Київ • УНН
Зеленський провів переговори з лідером Сирії та Туреччиною щодо оборони та енергетики. Сторони обговорили подолання наслідків війни та стабільність.
Президент Володимир Зеленський розповів про результати поїздки до Сирії, повідомивши про двосторонні та тристоронні переговори, розширення співпраці у сфері безпеки, енергетики та продовольчої стабільності, а також обговорення шляхів подолання наслідків війни росії проти України. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Важливий день перемовин у Дамаску – сьогодні був і двосторонній формат із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд. І була тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки
Зеленський зазначив, що обговорювалося багато питань: від безпекових та оборонних і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами.
"Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", - зазначив Зеленський.
Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими. Дякую
