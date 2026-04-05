Зеленський та глава МЗС Туреччини прибули у Дамаск
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Хакан Фідан прилетіли до Сирії для дипломатичних переговорів. Сторони обговорять безпеку, економіку та регіональні події.
Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибули до Дамаска в неділю. Про це передає сирійське інформаційне агентство SANA, також Зеленський підтвердив візит у Telegram, пише УНН.
Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя
Зеленського та Фідана зустрів міністр закордонних справ Асад Хасан аш-Шайбані у міжнародному аеропорту Дамаска.
Зазначається, що візит є частиною поточних дипломатичних контактів та консультацій щодо двосторонніх відносин, а також регіональних та міжнародних подій.
