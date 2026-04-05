Zelenskyy and Turkish Foreign Minister arrive in Damascus
Kyiv • UNN
Volodymyr Zelenskyy and Hakan Fidan arrived in Syria for diplomatic talks. The parties will discuss security, economy, and regional developments.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrived in Damascus on Sunday. This was reported by the Syrian news agency SANA, and Zelenskyy also confirmed the visit on Telegram, writes UNN.
Today in Damascus. We continue our active Ukrainian diplomacy for real security and economic cooperation. Important meetings are ahead – several substantive formats have been prepared. Every nation, every region deserves a peaceful life
Zelenskyy and Fidan were met by Assad's Foreign Minister Hassan al-Shaibani at Damascus International Airport.
It is noted that the visit is part of ongoing diplomatic contacts and consultations on bilateral relations, as well as regional and international events.
