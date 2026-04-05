Зеленский и глава МИД Турции прибыли в Дамаск
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Хакан Фидан прилетели в Сирию для дипломатических переговоров. Стороны обсудят безопасность, экономику и региональные события.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыли в Дамаск в воскресенье. Об этом передает сирийское информационное агентство SANA, также Зеленский подтвердил визит в Telegram, пишет УНН.
Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи – подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни
Зеленского и Фидана встретил министр иностранных дел Асад Хасан аш-Шайбани в международном аэропорту Дамаска.
Отмечается, что визит является частью текущих дипломатических контактов и консультаций по двусторонним отношениям, а также региональным и международным событиям.
россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский05.04.26, 12:37 • 3884 просмотра