россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о передаче россией спутниковых данных для ударов по энергетике Израиля. Речь идет о 50 гражданских объектах и обмене военным опытом.
россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергетической инфраструктуре Израиля, что помогает наносить удары по гражданским объектам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press News, передает УНН.
Подробности
По его словам, речь идет примерно о 50-53 объектах, не имеющих военного назначения.
Это гражданская инфраструктура без какого-либо военного назначения. И эти данные помогают Ирану наносить удары
Президент также подчеркнул, что такая тактика знакома украинцам.
Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов, когда россия бьет по нашей энергетике или системам водоснабжения
Зеленский добавил, что россия передает Ирану опыт, полученный во время войны против Украины, в частности в сфере использования дронов.
Так было с "шахедами" - это те же дроны, которые использует россия, только под другим названием и усовершенствованные
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ05.04.2026, 10:54 • 72788 просмотров