россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский

россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергетической инфраструктуре Израиля, что помогает наносить удары по гражданским объектам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press News, передает УНН.

Подробности

По его словам, речь идет примерно о 50-53 объектах, не имеющих военного назначения.

Это гражданская инфраструктура без какого-либо военного назначения. И эти данные помогают Ирану наносить удары - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что такая тактика знакома украинцам.

Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов, когда россия бьет по нашей энергетике или системам водоснабжения - сказал он.

Зеленский добавил, что россия передает Ирану опыт, полученный во время войны против Украины, в частности в сфере использования дронов.

Так было с "шахедами" - это те же дроны, которые использует россия, только под другим названием и усовершенствованные - подчеркнул он.

