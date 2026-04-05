росія передала Ірану дані про енергосистему Ізраїлю - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про передачу росією супутникових даних для ударів по енергетиці Ізраїлю. Йдеться про 50 цивільних об’єктів та обмін воєнним досвідом.
росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергетичну інфраструктуру Ізраїлю, що допомагає завдавати ударів по цивільних об’єктах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press News, передає УНН.
Деталі
За його словами, йдеться приблизно про 50-53 об’єкти, які не мають військового призначення.
Це цивільна інфраструктура без будь-якого військового призначення. І ці дані допомагають Ірану завдавати ударів
Президент також наголосив, що така тактика є знайомою для українців.
Це нагадує життя українців під час обстрілів, коли росія б’є по нашій енергетиці чи системах водопостачання
Зеленський додав, що росія передає Ірану досвід, отриманий під час війни проти України, зокрема у сфері використання дронів.
Так було з "шахедами" - це ті самі дрони, які використовує росія, лише під іншою назвою та вдосконалені
