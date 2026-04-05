Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
росія передала Ірану дані про енергосистему Ізраїлю - Зеленський

Київ • УНН

 • 3172 перегляди

Зеленський заявив про передачу росією супутникових даних для ударів по енергетиці Ізраїлю. Йдеться про 50 цивільних об’єктів та обмін воєнним досвідом.

росія передала Ірану дані про енергосистему Ізраїлю - Зеленський

росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергетичну інфраструктуру Ізраїлю, що допомагає завдавати ударів по цивільних об’єктах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press News, передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться приблизно про 50-53 об’єкти, які не мають військового призначення.

Це цивільна інфраструктура без будь-якого військового призначення. І ці дані допомагають Ірану завдавати ударів

- зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що така тактика є знайомою для українців.

Це нагадує життя українців під час обстрілів, коли росія б’є по нашій енергетиці чи системах водопостачання

- сказав він.

Зеленський додав, що росія передає Ірану досвід, отриманий під час війни проти України, зокрема у сфері використання дронів.

Так було з "шахедами" - це ті самі дрони, які використовує росія, лише під іншою назвою та вдосконалені

- підкреслив він.

Андрій Тимощенков

