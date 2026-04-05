Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Президент заявив про ризик зменшення поставок ракет для систем Patriot. Пріоритет США може зміститися на Близький Схід у разі тривалого конфлікту.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривала війна на Близькому Сході може призвести до зменшення військової допомоги США, необхідної Україні для відбиття російської агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Глава держави наголосив на гострій потребі України у системах Patriot для захисту від щоденних російських ракетних і дронових ударів. Він зазначив, що наразі ефективної альтернативи установкам Patriot немає.
Ми готуємося до скорочення поставок критично необхідних ракет для Patriot. Зараз ми - не пріоритет
Президент України додав: якщо війна з Іраном не завершиться найближчим часом, "пакет - який і так для нас невеликий - з кожним днем ставатиме дедалі меншим".
