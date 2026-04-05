Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривала війна на Близькому Сході може призвести до зменшення військової допомоги США, необхідної Україні для відбиття російської агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Глава держави наголосив на гострій потребі України у системах Patriot для захисту від щоденних російських ракетних і дронових ударів. Він зазначив, що наразі ефективної альтернативи установкам Patriot немає.

Ми готуємося до скорочення поставок критично необхідних ракет для Patriot. Зараз ми - не пріоритет - заявив Зеленський.

Президент України додав: якщо війна з Іраном не завершиться найближчим часом, "пакет - який і так для нас невеликий - з кожним днем ставатиме дедалі меншим".

Президент США Дональд Трамп заявив, що в операції з порятунку американського льотчика в Ірані брали участь "десятки літаків", озброєних "найсмертоноснішою зброєю".

Також УНН повідомляв, що Білий дім обмежив доступ преси до президента США Дональда Трампа у суботу, 4 квітня. Водночас у адміністрації Трампа заперечують чутки про госпіталізацію.