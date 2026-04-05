Трамп заявив, що для порятунку пілота в Ірані США підняли "десятки літаків"

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 32060 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 80973 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 92104 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
4 квітня, 18:00 • 110341 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95213 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100100 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51867 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107516 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37400 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 9306 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 11040 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 10237 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 8042 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 9972 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 92097 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 100096 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 107513 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 87322 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 86599 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 22117 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 38159 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39787 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51341 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65398 перегляди
Трамп заявив, що для порятунку пілота в Ірані США підняли "десятки літаків"

Київ • УНН

 • 10249 перегляди

США задіяли десятки літаків для евакуації двох пілотів збитого F-15 з території Ірану. Трамп назвав операцію безпрецедентною в історії американських сил.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в операції з порятунку американського льотчика в Ірані брали участь "десятки літаків", озброєних "найсмертоноснішою зброєю". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, врятований пілот зазнав поранень, але вижив і перебуває в безпеці. Він також підтвердив, що раніше американські сили окремо евакуювали ще одного члена екіпажу того ж літака, однак Вашингтон спершу не розголошував цю інформацію, щоб не поставити під загрозу другу рятувальну місію.

Трамп назвав операцію безпрецедентною

Американський президент заявив, що це "перший випадок у військовій історії", коли двох американських пілотів окремо врятували "глибоко на ворожій території".

Ми ніколи не залишимо американського військового

– заявив Трамп.

Він також назвав цю операцію доказом "панування в повітрі" США над Іраном, хоча окремо не згадав, що американський винищувач F-15 був збитий іранськими силами.

Рятувальна місія тривала кілька днів

Пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів після того, як американський винищувач був збитий над територією Ірану. Обидва члени екіпажу зрештою були евакуйовані.

Заяву Трамп оприлюднив невдовзі після опівночі у Великодню неділю, назвавши операцію приводом для єдності американців і подяки військовим.

Зниклого американського пілота після збиття F-15E в Ірані врятували спецпризначенці командос – Axios05.04.26, 07:16 • 15782 перегляди

