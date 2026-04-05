Трамп заявив, що для порятунку пілота в Ірані США підняли "десятки літаків"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в операції з порятунку американського льотчика в Ірані брали участь "десятки літаків", озброєних "найсмертоноснішою зброєю". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, врятований пілот зазнав поранень, але вижив і перебуває в безпеці. Він також підтвердив, що раніше американські сили окремо евакуювали ще одного члена екіпажу того ж літака, однак Вашингтон спершу не розголошував цю інформацію, щоб не поставити під загрозу другу рятувальну місію.

Трамп назвав операцію безпрецедентною

Американський президент заявив, що це "перший випадок у військовій історії", коли двох американських пілотів окремо врятували "глибоко на ворожій території".

Ми ніколи не залишимо американського військового – заявив Трамп.

Він також назвав цю операцію доказом "панування в повітрі" США над Іраном, хоча окремо не згадав, що американський винищувач F-15 був збитий іранськими силами.

Рятувальна місія тривала кілька днів

Пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів після того, як американський винищувач був збитий над територією Ірану. Обидва члени екіпажу зрештою були евакуйовані.

Заяву Трамп оприлюднив невдовзі після опівночі у Великодню неділю, назвавши операцію приводом для єдності американців і подяки військовим.

