Трамп заявил, что для спасения пилота в Иране США подняли "десятки самолетов"
Киев • УНН
США задействовали десятки самолетов для эвакуации двух пилотов сбитого F-15 с территории Ирана. Трамп назвал операцию беспрецедентной в истории американских сил.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в операции по спасению американского летчика в Иране участвовали "десятки самолетов", вооруженных "самым смертоносным оружием". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
По словам Трампа, спасенный пилот получил ранения, но выжил и находится в безопасности. Он также подтвердил, что ранее американские силы отдельно эвакуировали еще одного члена экипажа того же самолета, однако Вашингтон сначала не разглашал эту информацию, чтобы не поставить под угрозу вторую спасательную миссию.
Трамп назвал операцию беспрецедентной
Американский президент заявил, что это "первый случай в военной истории", когда двух американских пилотов отдельно спасли "глубоко на вражеской территории".
Мы никогда не оставим американского военного
Он также назвал эту операцию доказательством "господства в воздухе" США над Ираном, хотя отдельно не упомянул, что американский истребитель F-15 был сбит иранскими силами.
Спасательная миссия длилась несколько дней
Поисково-спасательная операция длилась несколько дней после того, как американский истребитель был сбит над территорией Ирана. Оба члена экипажа в конечном итоге были эвакуированы.
Заявление Трамп обнародовал вскоре после полуночи в Пасхальное воскресенье, назвав операцию поводом для единства американцев и благодарности военным.
Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios05.04.26, 07:16 • 2470 просмотров