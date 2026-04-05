Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios
Киев • УНН
Коммандос США успешно эвакуировали второго члена экипажа сбитого истребителя с территории Ирана. Операция завершена, все задействованные силы покинули страну.
Американские военные эвакуировали пилота, пропавшего после сбития истребителя F-15E над территорией Ирана, операция уже завершена. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
По данным издания, спасательную миссию провело специальное подразделение коммандос при поддержке мощного воздушного прикрытия. Все силы, задействованные в операции, уже покинули территорию Ирана. Речь идет о втором члене экипажа сбитого самолета – первого спасли ранее.
Американский F-15E был сбит в пятницу. На борту находились двое военных. После инцидента иранские медиа сообщали, что власти страны якобы пообещали денежное вознаграждение за захват пропавшего американского летчика живым.
Сбитие самолета ударило по заявлениям США о контроле над небом Ирана
Инцидент стал одним из наиболее резонансных эпизодов нынешней войны между США, Израилем и Ираном. Он также поставил под сомнение заявления Вашингтона о полном доминировании в иранском воздушном пространстве.
После исчезновения пилота в США несколько дней продолжалась поисково-спасательная операция. Ее успешное завершение подтверждает, что американские силы смогли провести спецмиссию непосредственно на иранской территории и вывести экипаж.
