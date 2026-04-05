5 апреля, 11:39 • 28332 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 75389 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 87903 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107953 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93289 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97496 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51379 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105757 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37102 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85610 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios

Киев • УНН

 • 15648 просмотра

Коммандос США успешно эвакуировали второго члена экипажа сбитого истребителя с территории Ирана. Операция завершена, все задействованные силы покинули страну.

Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios

Американские военные эвакуировали пилота, пропавшего после сбития истребителя F-15E над территорией Ирана, операция уже завершена. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По данным издания, спасательную миссию провело специальное подразделение коммандос при поддержке мощного воздушного прикрытия. Все силы, задействованные в операции, уже покинули территорию Ирана. Речь идет о втором члене экипажа сбитого самолета – первого спасли ранее.

Второй боевой самолет США разбился в районе Персидского залива, пилота спасли - СМИ03.04.26, 22:02 • 10388 просмотров

Американский F-15E был сбит в пятницу. На борту находились двое военных. После инцидента иранские медиа сообщали, что власти страны якобы пообещали денежное вознаграждение за захват пропавшего американского летчика живым.

Сбитие самолета ударило по заявлениям США о контроле над небом Ирана

Инцидент стал одним из наиболее резонансных эпизодов нынешней войны между США, Израилем и Ираном. Он также поставил под сомнение заявления Вашингтона о полном доминировании в иранском воздушном пространстве.

После исчезновения пилота в США несколько дней продолжалась поисково-спасательная операция. Ее успешное завершение подтверждает, что американские силы смогли провести спецмиссию непосредственно на иранской территории и вывести экипаж.

Иран ищет пропавшего американского пилота после сбития самолета04.04.26, 04:32 • 5614 просмотров

