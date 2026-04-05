Зниклого американського пілота після збиття F-15E в Ірані врятували спецпризначенці командос – Axios

Американські військові евакуювали пілота, який зник після збиття винищувача F-15E над територією Ірану, операцію вже завершено. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

За даними видання, рятувальну місію провів спеціальний підрозділ командос за підтримки потужного повітряного прикриття. Усі сили, залучені до операції, вже залишили територію Ірану. Йдеться про другого члена екіпажу збитого літака – першого врятували раніше.

Другий бойовий літак США розбився в районі Перської затоки, пілота врятували - ЗМІ

Американський F-15E був збитий у п’ятницю. На борту перебували двоє військових. Після інциденту іранські медіа повідомляли, що влада країни нібито пообіцяла грошову винагороду за захоплення зниклого американського льотчика живим.

Збиття літака вдарило по заявах США про контроль над небом Ірану

Інцидент став одним із найбільш резонансних епізодів нинішньої війни між США, Ізраїлем та Іраном. Він також поставив під сумнів заяви Вашингтона про повне домінування в іранському повітряному просторі.

Після зникнення пілота в США кілька днів тривала пошуково-рятувальна операція. Її успішне завершення підтверджує, що американські сили змогли провести спецмісію безпосередньо на іранській території та вивести екіпаж.

Іран шукає зниклого американського пілота після збиття літака