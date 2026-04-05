В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 34582 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 82047 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 93878 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 111261 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95688 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 101257 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51998 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 108366 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37522 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Зниклого американського пілота після збиття F-15E в Ірані врятували спецпризначенці командос – Axios

Київ • УНН

 • 15841 перегляди

Командос США успішно евакуювали другого члена екіпажу збитого винищувача з території Ірану. Операція завершена, усі залучені сили залишили країну.

Американські військові евакуювали пілота, який зник після збиття винищувача F-15E над територією Ірану, операцію вже завершено. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

За даними видання, рятувальну місію провів спеціальний підрозділ командос за підтримки потужного повітряного прикриття. Усі сили, залучені до операції, вже залишили територію Ірану. Йдеться про другого члена екіпажу збитого літака – першого врятували раніше.

Американський F-15E був збитий у п’ятницю. На борту перебували двоє військових. Після інциденту іранські медіа повідомляли, що влада країни нібито пообіцяла грошову винагороду за захоплення зниклого американського льотчика живим.

Збиття літака вдарило по заявах США про контроль над небом Ірану

Інцидент став одним із найбільш резонансних епізодів нинішньої війни між США, Ізраїлем та Іраном. Він також поставив під сумнів заяви Вашингтона про повне домінування в іранському повітряному просторі.

Після зникнення пілота в США кілька днів тривала пошуково-рятувальна операція. Її успішне завершення підтверджує, що американські сили змогли провести спецмісію безпосередньо на іранській території та вивести екіпаж.

Степан Гафтко

Світ
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран