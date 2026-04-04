Іран шукає зниклого американського пілота після збиття літака

5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 7394 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 10066 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8560 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 6060 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 7830 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 90177 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 98887 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106685 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86519 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85897 перегляди
Іран шукає зниклого американського пілота після збиття літака

Київ • УНН

 • 5620 перегляди

Іранська ППО збила літак F-15E, один пілот зник безвісти на південному заході країни. Також було втрачено штурмовик A-10, чий екіпаж вдалося врятувати.

Іран шукає зниклого американського пілота після збиття літака

Іранські сили розшукують американського пілота, який зник після збиття військового літака США над територією Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських та іранських посадовців, пише УНН.

Деталі

За даними співрозмовників агентства, йдеться про екіпаж винищувача F-15E, який був уражений іранською ППО. Одного з двох членів екіпажу вдалося врятувати, тоді як другий досі вважається зниклим. Паралельно над регіоном також було втрачено ще один американський бойовий літак – A-10, пілота якого евакуювали.

Пошукова операція триває

За інформацією Reuters, Корпус вартових ісламської революції прочісує район на південному заході Ірану, де міг опинитися зниклий американський військовий. Іранські державні медіа також повідомляли про пошуки в зоні падіння літака.

Трамп заявив, що збитий американський винищувач F-15 не вплине на переговори з Іраном03.04.26, 23:10 • 5379 переглядiв

Інцидент став одним із найгучніших епізодів останніх тижнів і поставив під сумнів заяви Вашингтона про повний контроль у повітрі над Іраном. Президент США Дональд Трамп, за даними Reuters, отримував оновлення щодо пошуково-рятувальної операції безпосередньо в Білому домі.

Трамп поінформований - у Білому домі відреагували на збиття літака F-15 над Іраном03.04.26, 19:38 • 5364 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран