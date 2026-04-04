Іран шукає зниклого американського пілота після збиття літака
Київ • УНН
Іранська ППО збила літак F-15E, один пілот зник безвісти на південному заході країни. Також було втрачено штурмовик A-10, чий екіпаж вдалося врятувати.
Іранські сили розшукують американського пілота, який зник після збиття військового літака США над територією Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських та іранських посадовців, пише УНН.
Деталі
За даними співрозмовників агентства, йдеться про екіпаж винищувача F-15E, який був уражений іранською ППО. Одного з двох членів екіпажу вдалося врятувати, тоді як другий досі вважається зниклим. Паралельно над регіоном також було втрачено ще один американський бойовий літак – A-10, пілота якого евакуювали.
Пошукова операція триває
За інформацією Reuters, Корпус вартових ісламської революції прочісує район на південному заході Ірану, де міг опинитися зниклий американський військовий. Іранські державні медіа також повідомляли про пошуки в зоні падіння літака.
Інцидент став одним із найгучніших епізодів останніх тижнів і поставив під сумнів заяви Вашингтона про повний контроль у повітрі над Іраном. Президент США Дональд Трамп, за даними Reuters, отримував оновлення щодо пошуково-рятувальної операції безпосередньо в Білому домі.
