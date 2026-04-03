Трамп заявив, що збитий американський винищувач F-15 не вплине на переговори з Іраном
Президент США заявив що втрата літака не вплине на переговори та назвав ситуацію війною. Іран відхилив пропозицію США про 48-годинне припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп заявив телеканалу NBC News, що збитий американський винищувач F-15 не вплине на переговори, передає УНН.
Деталі
Президент США відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальної операції в Ірані.
Він висловив розчарування з приводу висвітлення цієї, очевидно, інтенсивної та делікатної військової операції.
На запитання, чи вплинуть сьогоднішні події на будь-які переговори з Іраном, він відповів: "Ні, анітрохи".
"Ні, це війна. Ми на війні", - наголосив Трамп.
Трамп поінформований - у Білому домі відреагували на збиття літака F-15 над Іраном03.04.26, 19:38 • 5371 перегляд
Додамо
Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що пропозиція США про 48-годинне припинення вогню була відхилена.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану заявив, що країна ухвалить лише остаточне припинення війни, а не припинення вогню.
Другий бойовий літак США розбився в районі Перської затоки, пілота врятували - ЗМІ03.04.26, 22:02 • 10392 перегляди