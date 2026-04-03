Трамп заявив, що збитий американський винищувач F-15 не вплине на переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив телеканалу NBC News, що збитий американський винищувач F-15 не вплине на переговори, передає УНН.

Деталі

Президент США відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальної операції в Ірані.

Він висловив розчарування з приводу висвітлення цієї, очевидно, інтенсивної та делікатної військової операції.

На запитання, чи вплинуть сьогоднішні події на будь-які переговори з Іраном, він відповів: "Ні, анітрохи".

"Ні, це війна. Ми на війні", - наголосив Трамп.

Додамо

Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що пропозиція США про 48-годинне припинення вогню була відхилена.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану заявив, що країна ухвалить лише остаточне припинення війни, а не припинення вогню.

