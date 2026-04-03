Трамп заявил, что сбитый американский истребитель F-15 не повлияет на переговоры с Ираном
Киев • УНН
Президент США заявил, что потеря самолета не повлияет на переговоры и назвал ситуацию войной. Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что сбитый американский истребитель F-15 не повлияет на переговоры, передает УНН.
Детали
Президент США отказался обсуждать подробности поисково-спасательной операции в Иране.
Он выразил разочарование по поводу освещения этой, очевидно, интенсивной и деликатной военной операции.
На вопрос, повлияют ли сегодняшние события на какие-либо переговоры с Ираном, он ответил: "Нет, нисколько".
"Нет, это война. Мы на войне", - подчеркнул Трамп.
Добавим
Ранее иранское информационное агентство Fars сообщило, что предложение США о 48-часовом прекращении огня было отклонено.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана заявил, что страна примет только окончательное прекращение войны, а не прекращение огня.
