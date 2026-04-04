Иран ищет пропавшего американского пилота после сбития самолета

5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 11847 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 10946 просмотра
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 4716 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 7004 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 6008 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 87317 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 97142 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105520 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85378 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 84973 просмотра
Иран ищет пропавшего американского пилота после сбития самолета

Киев • УНН

 • 5613 просмотра

Иранская ПВО сбила самолет F-15E, один пилот пропал без вести на юго-западе страны. Также был потерян штурмовик A-10, чей экипаж удалось спасти.

Иран ищет пропавшего американского пилота после сбития самолета

Иранские силы разыскивают американского пилота, пропавшего после сбития военного самолета США над территорией Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и иранских чиновников, пишет УНН.

Подробности

По данным собеседников агентства, речь идет об экипаже истребителя F-15E, который был поражен иранской ПВО. Одного из двух членов экипажа удалось спасти, тогда как второй до сих пор считается пропавшим. Параллельно над регионом также был потерян еще один американский боевой самолет – A-10, пилота которого эвакуировали.

Поисковая операция продолжается

По информации Reuters, Корпус стражей исламской революции прочесывает район на юго-западе Ирана, где мог оказаться пропавший американский военный. Иранские государственные медиа также сообщали о поисках в зоне падения самолета.

Трамп заявил, что сбитый американский истребитель F-15 не повлияет на переговоры с Ираном03.04.26, 23:10 • 5376 просмотров

Инцидент стал одним из самых громких эпизодов последних недель и поставил под сомнение заявления Вашингтона о полном контроле в воздухе над Ираном. Президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, получал обновления по поисково-спасательной операции непосредственно в Белом доме.

Трамп проинформирован - в Белом доме отреагировали на сбитие самолета F-15 над Ираном03.04.26, 19:38 • 5346 просмотров

Степан Гафтко

