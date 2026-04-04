Иран ищет пропавшего американского пилота после сбития самолета

Иранские силы разыскивают американского пилота, пропавшего после сбития военного самолета США над территорией Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и иранских чиновников, пишет УНН.

Подробности

По данным собеседников агентства, речь идет об экипаже истребителя F-15E, который был поражен иранской ПВО. Одного из двух членов экипажа удалось спасти, тогда как второй до сих пор считается пропавшим. Параллельно над регионом также был потерян еще один американский боевой самолет – A-10, пилота которого эвакуировали.

Поисковая операция продолжается

По информации Reuters, Корпус стражей исламской революции прочесывает район на юго-западе Ирана, где мог оказаться пропавший американский военный. Иранские государственные медиа также сообщали о поисках в зоне падения самолета.

Инцидент стал одним из самых громких эпизодов последних недель и поставил под сомнение заявления Вашингтона о полном контроле в воздухе над Ираном. Президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, получал обновления по поисково-спасательной операции непосредственно в Белом доме.

