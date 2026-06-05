россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали
Киев • УНН
Оккупанты дважды за двое суток ударили по терминалу в Днепре. Сотрудники не пострадали, а компания обещает полную компенсацию за утерянные посылки.
Враг дважды за двое суток атаковал инновационный терминал "Новой почты" в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
Отмечается, что самое ценное, что удалось сохранить — это люди: в момент удара все сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.
В настоящее время на месте работают полиция и ГСЧС. Мы оцениваем масштабы разрушений и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Детальная информация по поврежденному грузу будет установлена после завершения работы экстренных служб
Указывается, что несмотря на повторный удар, "Новая почта" продолжает работать, компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы бизнеса.
Мы уже перестроили логистические маршруты, поэтому задержек доставки не будет. "Новая почта" полностью компенсирует оценочную стоимость отправлений, которые были утеряны в результате вражеских атак
Там добавили, что враг пытается разрушить инфраструктуру, "но не способен остановить людей, которые ежедневно работают для страны".
Напомним
В мае вражеские дроны трижды атаковали депо "Новой почты" в Харькове, обошлось без пострадавших.
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