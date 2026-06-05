россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали

$44.350.0151.530.14
ukenru
4 июня, 19:34 • 12665 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 24284 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 25001 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 30188 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 30186 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 27712 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 45653 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 28045 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 29813 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 31758 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.1м/с
89%
750мм
Популярные новости
В Иране заявили, что будут взимать плату за услуги, а не пошлины, в Ормузском проливе4 июня, 16:56 • 4486 просмотра
Шмыгаль раскрыл план новой энергетической безопасности между Каспием и ЕвропойPhoto4 июня, 17:01 • 6334 просмотра
Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер от рака, он называл свою опухоль "путин"4 июня, 17:13 • 13119 просмотра
Нужно для будущего применения оружия: путин объяснил, почему "Орешником" ударили по "сараю" в Украине4 июня, 17:47 • 15673 просмотра
Удар по Запорожью унес жизнь женщины, много раненыхPhoto20:59 • 3280 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 26572 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить4 июня, 16:02 • 26302 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 45653 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 38185 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 43436 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Иван Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 53236 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 99052 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 105102 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 138780 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 131301 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Дипломатка
Шахед-136

россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Оккупанты дважды за двое суток ударили по терминалу в Днепре. Сотрудники не пострадали, а компания обещает полную компенсацию за утерянные посылки.

россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали

Враг дважды за двое суток атаковал инновационный терминал "Новой почты" в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

Отмечается, что самое ценное, что удалось сохранить — это люди: в момент удара все сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.

В настоящее время на месте работают полиция и ГСЧС. Мы оцениваем масштабы разрушений и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Детальная информация по поврежденному грузу будет установлена после завершения работы экстренных служб

— говорится в сообщении.

Указывается, что несмотря на повторный удар, "Новая почта" продолжает работать, компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы бизнеса.

Мы уже перестроили логистические маршруты, поэтому задержек доставки не будет. "Новая почта" полностью компенсирует оценочную стоимость отправлений, которые были утеряны в результате вражеских атак

— пообещали в компании.

Там добавили, что враг пытается разрушить инфраструктуру, "но не способен остановить людей, которые ежедневно работают для страны".

Напомним

В мае вражеские дроны трижды атаковали депо "Новой почты" в Харькове, обошлось без пострадавших.

российский дрон атаковал АЗС и "Новую почту" в Славянске, возник пожар31.05.26, 10:57 • 2990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Нова Пошта
Днепр (город)