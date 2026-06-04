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Удар по Запорожью унес жизнь женщины, много раненых

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

В результате атаки беспилотников на спальный район Запорожья погибла 44-летняя женщина. Число раненых из-за вражеского обстрела возросло до 11 человек.

Удар по Запорожью унес жизнь женщины, много раненых

В результате вражеской атаки на Запорожье вечером в четверг, 4 июня, погибла женщина. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, количество раненых в результате российского удара увеличилось.

Вражеская атака унесла жизнь 44-летней женщины. Еще 11 человек получили ранения

— констатировал Федоров.

Напомним

Враг вечером, 4 июня, атаковал Запорожье беспилотниками. В результате удара по одному из спальных районов Запорожья ранены по меньшей мере 10 человек.

россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожье - погиб машинист, двое работников ранены30.05.26, 16:13 • 7384 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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