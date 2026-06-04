Удар по Запорожью унес жизнь женщины, много раненых
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на спальный район Запорожья погибла 44-летняя женщина. Число раненых из-за вражеского обстрела возросло до 11 человек.
В результате вражеской атаки на Запорожье вечером в четверг, 4 июня, погибла женщина. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, количество раненых в результате российского удара увеличилось.
Вражеская атака унесла жизнь 44-летней женщины. Еще 11 человек получили ранения
Напомним
Враг вечером, 4 июня, атаковал Запорожье беспилотниками. В результате удара по одному из спальных районов Запорожья ранены по меньшей мере 10 человек.
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