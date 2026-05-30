россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожье - погиб машинист, двое работников ранены
Киев • УНН
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.
российские войска продолжают наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Украины. Сегодня около полудня враг атаковал объекты железной дороги и подвижной состав в Запорожье, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
В результате удара были повреждены электровоз и тепловоз.
К сожалению, железнодорожная семья понесла потерю - погиб машинист. Еще двое работников получили травмы
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В компании отметили, что семье погибшего машиниста, а также раненым работникам будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
Враг продолжает атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру
