россия атаковала Запорожье дронами: один человек погиб, еще один ранен - ОВА
Киев • УНН
Из-за атаки дронов на промышленный объект и дом в Запорожье погиб мужчина. Еще один человек ранен, на местах попаданий вспыхнули пожары.
В результате российской атаки беспилотниками по Запорожью погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
По его словам, вражеский дрон попал по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры.
В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар
В результате удара смертельные ранения получил мужчина. Еще один пострадавший получил травмы.
Также в результате атаки получил повреждения жилой дом.
Есть разрушения, возник пожар: в результате вражеской атаки поврежден жилой дом. На месте уже работают экстренные службы
Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавшего уточняется.
