В центре Херсона российский дрон попал в газопровод - пострадали три человека
Киев • УНН
В центре Херсона вражеский дрон попал в газопровод поздно вечером 29 мая. Пострадали трое мирных жителей, получившие взрывные травмы и стресс.
В Херсоне в результате удара российского беспилотника по газопроводу пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
По данным ГВА, около 23:00 29 мая вражеский дрон попал в газопровод в центральной части города.
В результате удара травмы получили двое мужчин в возрасте 76 и 64 лет, а также 55-летняя женщина
У всех пострадавших медики диагностировали взрывные травмы и острую реакцию на стресс.
После оказания необходимой медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
