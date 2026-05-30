В центре Херсона российский дрон попал в газопровод - пострадали три человека

В Херсоне в результате удара российского беспилотника по газопроводу пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает УНН.

По данным ГВА, около 23:00 29 мая вражеский дрон попал в газопровод в центральной части города.

В результате удара травмы получили двое мужчин в возрасте 76 и 64 лет, а также 55-летняя женщина