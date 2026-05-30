Последствия атаки рф на Запорожье 30 мая - есть погибший и новые пострадавшие

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате российской атаки на Запорожье 30 мая скончался один из пострадавших. Кроме того, повреждены здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В то же время увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. К врачам обратился 24-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

Утром 30 мая россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. По предварительным данным, пострадал мужчина в возрасте 40 лет.