Последствия атаки рф на Запорожье 30 мая - есть погибший и новые пострадавшие
Киев • УНН
Из-за атаки на Запорожье 30 мая скончался один из раненых. Количество пострадавших возросло, за помощью к врачам обратился 24-летний мужчина.
В результате российской атаки на Запорожье 30 мая скончался один из пострадавших. Кроме того, повреждены здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В то же время увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. К врачам обратился 24-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Утром 30 мая россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. По предварительным данным, пострадал мужчина в возрасте 40 лет.