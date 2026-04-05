Білий дім раптово обмежив доступ преси до Трампа через чутки про хворобу

Білий дім обмежив доступ преси до президента США Дональда Трампа у суботу, 4 квітня. Через це у мережі почали ширитися чутки про ймовірну хворобу президента і, можливо, його госпіталізацію. Про це повідомив в соцмережі "X" журналіст The Guardian Г'юго Лоуелл, передає УНН.

За його словами, адміністрація президента США запровадила так званий "інформаційний локдаун", що означає відсутність будь-яких публічних появ президента.

Білий дім оголосив про призупинення поїздок/фотографування з 11:00 за східним часом, а це означає, що ми не очікуємо зустрічі з президентом до кінця дня. Трамп перебуває у Вашингтоні цими вихідними, але офіційного брифінгу для преси щодо ситуації зі зниклим безвісти льотчиком в Ірані ще не було - йдеться в дописі Лоуелла.

Водночас директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив, що Дональд Трамп впродовж минулого тижня у Білому домі та Овальному кабінеті.

Ніколи не було президента, який би працював наполегливіше для американського народу, ніж президент Трамп. Цього Великоднього тижня він безперервно працював у Білому домі та Овальному кабінеті. Благослови його Бог - написав він в соцмережі "X".

Президент США Дональд Трамп заявив, що в операції з порятунку американського льотчика в Ірані брали участь "десятки літаків", озброєних "найсмертоноснішою зброєю". Сама пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів після того, як американський винищувач був збитий над територією Ірану. Обидва члени екіпажу зрештою були евакуйовані.