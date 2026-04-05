Белый дом внезапно ограничил доступ прессы к Трампу из-за слухов о болезни

Киев • УНН

 • 4640 просмотра

Администрация президента США ввела информационный локдаун и отменила все публичные появления Трампа. В Белом доме отрицают слухи о госпитализации.

Белый дом ограничил доступ прессы к президенту США Дональду Трампу в субботу, 4 апреля. Из-за этого в сети начали распространяться слухи о вероятной болезни президента и, возможно, его госпитализации. Об этом сообщил в соцсети "X" журналист The Guardian Хьюго Лоуэлл, передает УНН.

По его словам, администрация президента США ввела так называемый "информационный локдаун", что означает отсутствие каких-либо публичных появлений президента.

Белый дом объявил о приостановке поездок/фотографирования с 11:00 по восточному времени, а это означает, что мы не ожидаем встречи с президентом до конца дня. Трамп находится в Вашингтоне в эти выходные, но официального брифинга для прессы по ситуации с пропавшим без вести летчиком в Иране еще не было

- говорится в сообщении Лоуэлла.

В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Дональд Трамп на протяжении прошлой недели находился в Белом доме и Овальном кабинете.

Никогда не было президента, который бы работал усерднее для американского народа, чем президент Трамп. В эту пасхальную неделю он непрерывно работал в Белом доме и Овальном кабинете. Благослови его Бог

 - написал он в соцсети "X".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в операции по спасению американского летчика в Иране участвовали "десятки самолетов", вооруженных "самым смертоносным оружием". Сама поисково-спасательная операция длилась несколько дней после того, как американский истребитель был сбит над территорией Ирана. Оба члена экипажа в конечном итоге были эвакуированы.

