Белый дом внезапно ограничил доступ прессы к Трампу из-за слухов о болезни

Белый дом ограничил доступ прессы к президенту США Дональду Трампу в субботу, 4 апреля. Из-за этого в сети начали распространяться слухи о вероятной болезни президента и, возможно, его госпитализации. Об этом сообщил в соцсети "X" журналист The Guardian Хьюго Лоуэлл, передает УНН.

По его словам, администрация президента США ввела так называемый "информационный локдаун", что означает отсутствие каких-либо публичных появлений президента.

Белый дом объявил о приостановке поездок/фотографирования с 11:00 по восточному времени, а это означает, что мы не ожидаем встречи с президентом до конца дня. Трамп находится в Вашингтоне в эти выходные, но официального брифинга для прессы по ситуации с пропавшим без вести летчиком в Иране еще не было

В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Дональд Трамп на протяжении прошлой недели находился в Белом доме и Овальном кабинете.

Никогда не было президента, который бы работал усерднее для американского народа, чем президент Трамп. В эту пасхальную неделю он непрерывно работал в Белом доме и Овальном кабинете. Благослови его Бог