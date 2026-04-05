Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может привести к уменьшению военной помощи США, необходимой Украине для отражения российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Глава государства подчеркнул острую потребность Украины в системах Patriot для защиты от ежедневных российских ракетных и дроновых ударов. Он отметил, что сейчас эффективной альтернативы установкам Patriot нет.

Мы готовимся к сокращению поставок критически необходимых ракет для Patriot. Сейчас мы - не приоритет - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил: если война с Ираном не завершится в ближайшее время, "пакет - который и так для нас небольшой - с каждым днем будет становиться все меньше и меньше".

