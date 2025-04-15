Хакан Фідан

Туреччина обмежує експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Газі

Туреччина оголосила про обмеження експорту сталі, заліза, алюмінію та іншої продукції до Ізраїлю до тих пір, поки не буде досягнуто припинення вогню в Газі.