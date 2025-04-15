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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21709 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141865 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128356 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130050 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77000 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Глава МЗС Туреччини: Мирна угода між Україною та рф краща за смерті та руйнування

Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.

Війна • 4 квітня, 21:05 • 11747 перегляди

Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.

Новини Світу • 2 квітня, 16:05 • 14386 перегляди

В Стамбулі обрали тимчасового мера після ув’язнення Імамоглу, протести розширюються

Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.

Новини Світу • 27 березня, 07:31 • 31616 перегляди

Туреччина повторить пропозицію про мирні переговори між Україною та росією на зустрічі європейських лідерів у Лондоні - Reuters

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.

Війна • 1 березня, 14:35 • 43194 перегляди

Туреччина їде на саміт по Україні у Лондон: хто представлятиме країну

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.

Війна • 1 березня, 12:59 • 37581 перегляди

Туреччина зробила заяву з нагоди 11-ї річниці окупації Криму: готова сприяти перспективі миру в Україні

Туреччина заявила про готовність сприяти перспективі миру в Україні. Країна підтверджує підтримку територіальної цілісності України та засуджує окупацію Криму.

Війна • 26 лютого, 13:44 • 32017 перегляди

Туреччина не проти членства України в НАТО - голова МЗС

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що країна не проти членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне вступу заради гарантій безпеки.

Політика • 25 лютого, 14:56 • 22491 перегляди

лавров їде до Туреччини обговорювати "мирне врегулювання" війни в Україні

Глава мзс рф лавров відвідає Туреччину для переговорів щодо війни в Україні з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Також обговорюватимуть ситуацію в секторі Газа та Сирії.

Новини Світу • 23 лютого, 11:26 • 19998 перегляди

Туреччина відновлює дипломатичну місію в Сирії після понад 11-річної перерви

Туреччина оголосила про відновлення роботи свого посольства в Дамаску, яке було закрите з 2012 року. Тимчасовим повіреним у справах призначено Бурхана Кероглу, який раніше був послом в Мавританії.

Новини Світу • 14 грудня, 00:17 • 17815 перегляди

Туреччина на кордоні з Сирією відкриє КПП, який був закритий з 2013 року

Туреччина відкриває пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією для повернення мігрантів. КПП був закритий з 2013 року через бойові дії, а його відкриття має полегшити добровільне повернення 3 млн сирійців.

Новини Світу • 9 грудня, 20:42 • 17858 перегляди

Повалення режиму Басара Асада: як реагують у світі

Великобританія, Франція та Туреччина прокоментували падіння режиму Башара Асада в Сирії. Повідомляється про захоплення Дамаска повстанцями та зникнення літака з Асадом з радарів.

Новини Світу • 8 грудня, 13:07 • 20866 перегляди

Глава МЗС Туреччини заявив, що цілісність України є умовою миру

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна має вирішитися в рамках територіальної цілісності України. За його словами, втома сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році.

Війна • 3 листопада, 18:43 • 40296 перегляди

Туреччина прогнозує переломний момент у війні між росією та Україною у 2025 році

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Він підкреслив необхідність справедливого рішення в рамках територіальної цілісності України.

Війна • 3 листопада, 11:32 • 66608 перегляди

Туреччина вірить, що переговори з забезпечення миру мають вестися за участю всіх сторін війни - Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність мирних переговорів за участю всіх сторін конфлікту в Україні. Він також підкреслив важливість відновлення зернової ініціативи та перетворення Чорного моря на регіон миру.

Війна • 21 жовтня, 13:11 • 17265 перегляди

Сибіга та Фідан обговорили питання турецької допомоги у звільненні військовополонених

Міністри закордонних справ України та Туреччини обговорили допомогу у звільненні українських військовополонених з російського полону. Підписано документи для зміцнення співпраці між міністерствами.

Війна • 21 жовтня, 11:53 • 16937 перегляди

В Україні очікують на візит президента Туреччини Ердогана

Україна та Туреччина створили спільну робочу групу з відбудови. Очікується візит турецької делегації та президента Ердогана, а турецькі компанії беруть активну участь в оборонних проєктах України.

Політика • 21 жовтня, 11:05 • 13790 перегляди

Київ проведе третій продовольчий саміт у листопаді - МЗС

У Києві планується проведення третього продовольчого саміту в листопаді. Міністр Сибіга обговорив з турецьким колегою питання безпеки Чорного моря та наголосив на російських атаках на портову інфраструктуру України.

Політика • 21 жовтня, 10:31 • 15823 перегляди

Сибіга проінформував главу МЗС Туреччини про План перемоги України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував турецького колегу про План перемоги. Обговорено важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та підтримку Формули миру.

Політика • 21 жовтня, 10:00 • 15925 перегляди

Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі

Андрій Сибіга відвідає Туреччину 20-22 жовтня для переговорів з високопосадовцями. Обговорюватимуться питання безпеки у Чорному морі, двостороння співпраця та інтеграція України до НАТО.

Війна • 20 жовтня, 12:51 • 65271 перегляди

Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.

Політика • 9 жовтня, 12:59 • 11333 перегляди

Сибіга зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Вони обговорили стратегічне партнерство, розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі.

Політика • 25 вересня, 09:59 • 13525 перегляди

Ердоган на зустрічі з путіним закликав до переговорів між росією та Україною

Президент Туреччини Ердоган закликав рф знайти мирне вирішення війни в Україні, запропонувавши Туреччині підготувати основу для угоди про припинення вогню і справедливе мирне врегулювання, що задовольнить обидві сторони.

Політика • 3 липня, 15:50 • 32563 перегляди

Війна впливає на всіх, безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою - президентка Північної Македонії

Неспровокована війна, розпочата росією проти України, зачіпає всіх.

Війна • 16 червня, 12:19 • 32250 перегляди

В Косово закликали не тільки говорити, але й діяти для допомоги Україні

Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.

Війна • 16 червня, 11:55 • 27236 перегляди

Географічно війна може поширитися за межі України – глава МЗС Туреччини

Війна, розпочата Росією, ризикує географічно вийти за межі України і може бути пов'язана з використанням зброї масового знищення, заявив міністр закордонних справ Туреччини на Глобальному саміті миру.

Війна • 15 червня, 18:07 • 127619 перегляди

Туреччину на мирному саміті представлятиме міністр закордонних справ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме Туреччину на саміті миру в Швейцарії після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн брікс в росії.

Політика • 10 червня, 08:17 • 27222 перегляди

Туреччина хоче приєднатися до справи Південно-Африканського суду ООН проти Ізраїлю

Туреччина вирішує приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїль у скоєнні геноциду в Газі.

Війна • 2 травня, 00:50 • 105757 перегляди

Ердоган зустрівся у Стамбулі з керівником політбюро ХАМАС

Президент Туреччини Ердоган зустрівся в Стамбулі з головою політбюро Хамасу Ісмаїлом Ханієй, щоб обговорити гуманітарну допомогу для Гази та ініціативи щодо припинення вогню.

Політика • 20 квітня, 23:21 • 29666 перегляди

Туреччина обмежує експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Газі

Туреччина оголосила про обмеження експорту сталі, заліза, алюмінію та іншої продукції до Ізраїлю до тих пір, поки не буде досягнуто припинення вогню в Газі.

Економіка • 9 квітня, 10:21 • 55950 перегляди

Туреччина під час візиту Зеленського наголосить на своїй незмінній сильній підтримці України - ЗМІ

Очікується, що під час візиту Президента Зеленського до Стамбула Туреччина підкреслить свою незмінну рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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