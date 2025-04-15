Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.
Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.
Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.
Туреччина заявила про готовність сприяти перспективі миру в Україні. Країна підтверджує підтримку територіальної цілісності України та засуджує окупацію Криму.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що країна не проти членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне вступу заради гарантій безпеки.
Глава мзс рф лавров відвідає Туреччину для переговорів щодо війни в Україні з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Також обговорюватимуть ситуацію в секторі Газа та Сирії.
Туреччина оголосила про відновлення роботи свого посольства в Дамаску, яке було закрите з 2012 року. Тимчасовим повіреним у справах призначено Бурхана Кероглу, який раніше був послом в Мавританії.
Туреччина відкриває пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією для повернення мігрантів. КПП був закритий з 2013 року через бойові дії, а його відкриття має полегшити добровільне повернення 3 млн сирійців.
Великобританія, Франція та Туреччина прокоментували падіння режиму Башара Асада в Сирії. Повідомляється про захоплення Дамаска повстанцями та зникнення літака з Асадом з радарів.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна має вирішитися в рамках територіальної цілісності України. За його словами, втома сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Він підкреслив необхідність справедливого рішення в рамках територіальної цілісності України.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність мирних переговорів за участю всіх сторін конфлікту в Україні. Він також підкреслив важливість відновлення зернової ініціативи та перетворення Чорного моря на регіон миру.
Міністри закордонних справ України та Туреччини обговорили допомогу у звільненні українських військовополонених з російського полону. Підписано документи для зміцнення співпраці між міністерствами.
Україна та Туреччина створили спільну робочу групу з відбудови. Очікується візит турецької делегації та президента Ердогана, а турецькі компанії беруть активну участь в оборонних проєктах України.
У Києві планується проведення третього продовольчого саміту в листопаді. Міністр Сибіга обговорив з турецьким колегою питання безпеки Чорного моря та наголосив на російських атаках на портову інфраструктуру України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував турецького колегу про План перемоги. Обговорено важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та підтримку Формули миру.
Андрій Сибіга відвідає Туреччину 20-22 жовтня для переговорів з високопосадовцями. Обговорюватимуться питання безпеки у Чорному морі, двостороння співпраця та інтеграція України до НАТО.
Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Вони обговорили стратегічне партнерство, розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі.
Президент Туреччини Ердоган закликав рф знайти мирне вирішення війни в Україні, запропонувавши Туреччині підготувати основу для угоди про припинення вогню і справедливе мирне врегулювання, що задовольнить обидві сторони.
Неспровокована війна, розпочата росією проти України, зачіпає всіх.
Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.
Війна, розпочата Росією, ризикує географічно вийти за межі України і може бути пов'язана з використанням зброї масового знищення, заявив міністр закордонних справ Туреччини на Глобальному саміті миру.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме Туреччину на саміті миру в Швейцарії після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн брікс в росії.
Туреччина вирішує приєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїль у скоєнні геноциду в Газі.
Президент Туреччини Ердоган зустрівся в Стамбулі з головою політбюро Хамасу Ісмаїлом Ханієй, щоб обговорити гуманітарну допомогу для Гази та ініціативи щодо припинення вогню.
Туреччина оголосила про обмеження експорту сталі, заліза, алюмінію та іншої продукції до Ізраїлю до тих пір, поки не буде досягнуто припинення вогню в Газі.
Очікується, що під час візиту Президента Зеленського до Стамбула Туреччина підкреслить свою незмінну рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.