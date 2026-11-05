Ердоган після зустрічі із Зеленським хоче обговорити з путіним завершення війни
Київ • УНН
Ердоган заявив про намір обговорити з путіним завершення війни після зустрічі із Зеленським. Туреччина готує можливі переговори сторін.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 листопада заявив, що хоче поговорити зі главою кремля володимиром путіним, щоб обговорити зусилля щодо завершення війни в Україні, після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським у суботу. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
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Туреччина продовжить свої зусилля щодо завершення війни між росією та Україною, заявив Ердоган, висловивши намір провести переговори з путіним.
"Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру, і ми продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з Президентом Зеленським ми тепер хочемо звернутися до російської сторони питання, провівши переговори з президентом путіним", – сказав Ердоган журналістам на зворотному рейсі з Південної Кореї.
Згадуючи візит Президента України Володимира Зеленського до Туреччини в суботу, Ердоган сказав, що вони обговорили важливість дипломатичних зусиль для припинення війни.
Він сказав, що під час зустрічі наголосив на важливості реалізації дипломатичних ініціатив шляхом переговорів.
Ердоган додав, що турецькі офіційні особи, зокрема міністр закордонних справ Хакан Фідан, продовжать обговорення зі своїми російськими колегами, щоб підготуватися до потенційних переговорів.
Як зазначає Reuters, Ердоган сказав, що його міністр закордонних справ та інші відповідні посадовці проводять переговори з обома сторонами щодо можливої зустрічі між росією та Україною в Туреччині, згідно зі стенограмою його коментарів, оприлюдненою його офісом у четвер.
На запитання про можливу розмову путіна та Ердогана речник кремля дмитро пєсков, як його цитують росЗМІ, сказав, що наразі немає конкретних планів, але за потреби їх можна оперативно організувати.