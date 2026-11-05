Ердоган після зустрічі із Зеленським хоче обговорити з путіним завершення війни

Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії